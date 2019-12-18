الأهلي المصري يكشف مدة غياب رمضان صبحي بسبب الإصابة

كشف طبيب النادي الأهلي المصري عن المدة التي سوف يغيبها نجم الفريق رمضان صبحي عن صفوف فريقه بعد تعرضه للإصابة.

وصرح خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها صبحي لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بحسب بوابة الأهرام الإلكترونية.

وأشار محمود، إلى أن اللاعب "تعرض للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق، أمس الثلاثاء، تسببت في عدم استكماله للمران وخضوعه لأشعة على العضلة الخلفية".

ومن المنتظر أن يخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ٦ أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر بمدينة الإسكندرية اليوم، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الخميس على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.