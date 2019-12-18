ارتدت "دبلة وخاتم"... سمية الخشاب تثير الجدل مجددا

أثارت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، الجدل، مجددا، بشأن زواجها سرا.

وأكد الموقع الإلكتروني "صدى البلد" أن سمية الخشاب ظهرت وهي ترتدي دبلة وخاتما في يدها اليسرى، ما أثار التكهنات حول زواجها سرا وعدم الإفصاح عنها، على الرغم من أنها نفت الزواج قبل شهرين.

وكانت الخشاب قد ردت على شائعة زواجها السري من رجل مغربي، في لقاء تليفزيوني سابق، موضحة أن ظهورها بزي "الزفاف المغربي"، جاء خلال تكريمها قبل عدة أشهر في الرباط ، حينما قرر المغاربة استقبالها بشكل مختلف.

وأضاف الموقع الإلكتروني أنه عندما نشرت صورة من هذا الاستقبال تردد على مواقع التواصل الاجتماعي أنها قد تزوجت سرا من رجل مغربي، لم تكشف عن هويته.

وفي سياق متصل، قررت محكمة مصرية، في التاسع من الشهر الماضي، تأجيل نظر الطعن المقدم من دفاع الفنانة سمية الخشاب، على حكم حبسها 3 سنوات.

وتنظر محكمة "جنح الدقي" المعارضة المقدمة من دفاع الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات لاتهامها في قضية "شيك بدون رصيد" لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، وقررت تأجيل نظر هذه المعارضة إلى جلسة 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحسب موقع صحيفة "الوطن" المصرية.

قضت محكمة جنح الدقي في بداية الشهر الماضي "غيابيا" بحبس سمية الخشاب لمدة 3 سنوات في جنحة "شيك بدون رصيد"، أقامها ضدها طليقها المطرب أحمد سعد.

وقررت المحكمة إلزام "الخشاب" بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وعليه تقدمت الخشاب بطعن في الحكم.

وعلقت الخشاب، في تصريحات صحفية، على الحكم بحبسها بأنها لن تترك حقها منه (زوجها) أبدًا، كما أنها تثق فى القضاء المصرى النزيه وأنها ستحصل على حقوقها بالقانون.