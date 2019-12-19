لأول مرة... ابتكار "حجاب معقم" للطبيبات في لندن

ونشر الحساب الرسمي للمستشفى عبر موقع "تويتر"، صور لطبيبة محجبة داخل غرفة العمليات، في إجراء يعد الأول من نوعه في المملكة المتحدة.

وعلق مستشفى "رويال ديربي" البريطانية، على الصورة بـ: "نعتقد أننا أول مؤسسة في المملكة المتحدة تقدم حجابا معقما يمكن التخلص منه للموظفين لاستخدامهم في غرف العمليات لدينا وذلك بفضل الطالبة السابقة في مستشفى رويال ديربي "فرح رسلان".

A Derby hospital believes it is the first in the UK to introduce disposable sterile headscarves for surgical staff to use in operating theatres@UHDBTrust | @PA https://t.co/WN2AP0GTgq — Megan Baynes (@megbaynes) December 18, 2019

وقالت الطبيبة التي ارتدت الحجاب "أنا سعيد للغاية برؤيتي التي أصبحت حقيقة وأن هذا الحجاب متاح الآن لجميع الموظفين".

A hospital trust in England believes it's the first in the nation to introduce disposable sterile headscarves for its staff.



Doctor Farah Roslan came up with the idea when she was in training (Photos: @UHDBTrust) pic.twitter.com/Fh18oMH1VK — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 18, 2019

وأضافت أن رسلان، كانت تعاني قبل هذا القرار من أزمة الحجاب في غرفة العمليات حيث أنها ترتديه لمدة يوما كاملا، وكان بتم إخراجها من غرفة العمليات منعا لانتقال العدوى من الحجاب.

وتم إطلاق فكرة الحجاب المعفم ليتم تغييره أكثر من مرة في اليوم مثل الملابس المعقمة الأخرى.