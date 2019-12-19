هاكرز يمكنهم التحكم في هاتفك وإغلاقه "دون لمسه"

كشف تقرير لصحيفة "ذي ميرور" البريطانية عن أن خبراء أمن المعلومات عثروا على ثغرة تساعد الهاكرز على التحكم بهاتفك من نوع "أيفون"، وإغلاقه عن بعد.

وقالت الصحيفة إن حيلة الاختراق تتضمن إغراقه بطلبات مشاركة ترسل إلى أداة "إير دروب"، وتتيح هذه الأداة للمستخدم نقل الملفات عبر الـ ”بلوتوث” والـ”واي فاي”، لكنها في الوقت عينه يمكن أن تكون الثغرة الذي ينفذ منها الهاكرز.

وأشار المهندس كيشان باغيريا إلى أن “إير دروب” تتيح للمهاكرز توجيه عدد غير محدود من ملفات “سبام” الخبيثة إلى الهواتف التي تعمل بنظام “آي أو أس” القريبة.

وأضاف باغيريا أن مالك الهاتف الذكي لن يتمكن من فعل أي شيء سوى قبول أو رفض الرسائل التي تظهر على شاشته بشكل مستمر، وعادة ما تقبل “إير دروب” طلبات نقل الملفات في دائرة نصف قطرها 9 أمتار.

وقال مهندس الحاسوب إنه تمكن من ابتكار برنامج يمكنه توجيه كم كبير من هذه الرسائل بشكل تلقائي إلى الهواتف، في نطاق لا يتجاوز عدة أمتار.

وأضاف أن هذه الرسائل تتيح للهاكر أن يغلق الهاتف الذي يريد اختراقه، ويستمر ذلك حتى يغادر صاحب الهاتف المخترَق المكان، وقال باغيريا إن الحل بسيط لهذه المعضلة، وهي مغادرة المكان.