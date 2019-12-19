مليونير يطلب 10 أشخاص ليعيشوا معه في "جنته"

نشر مليونير ألماني يدعى كارل ريبين، إعلانات يطلب فيها 10 أشخاص يشاركونه العيش في مزرعة ساحرة الجمال وصفها بـ"الجنة" حيث أنها تمتاز باسطبلات للخيل وإطلالة رائعة على البحر، وتبلغ قيمتها 5.6 مليون دولار.

وتحدث ريبين عن مزرعته "أواكينو"، التي تقع على الساحل الغربي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، والمتميزة بوجود إسطبلات خيول وإطلالة على البحر، بحسب ما نشره في إعلانات بالصحف المحلية عن رغبته في الحصول على 10 أصدقاء لمشاركته حلم العيش في منزله، حسبما ذكر موقع "غو تيك ديلي".

وقال ريبين في أحد إعلاناته: "يمكن أن يعيش شخصان في كل منزل في العقار، وأن يتناولا الطعام والمشروبات في جلسات اجتماعية مع الآخرين في العقار، فإذا كنت مهتما بعيش حياة مع مجموعة من الأشخاص المُسليين، فقد تكون هذه حياة جديدة بالنسبة لك، يمكنك الاستمتاع بالمشي أو صيد الأسماك أو التسوق أو ركوب القوارب أو مشاهدة الطيور أو السباحة أو النظر إلى الحيوانات الجميلة".

وأوضح المليونير "ريبين"، أنه بإمكان البالغين الذين تصل أعمارهم حتى 70 عاما التقدم للحصول على منزل في العقار، كما أنهم مدعوون لإحضار خيولهم، إذا كانوا يمتلكون أيا منها، وأشار ريبين إلى أن بناء "أواكينو" في نيوزيلندا استغرق 10 سنوات من العمل الشاق.