تسجيل
19:32 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    عرض هواتف سامسونغ غالاكسي فولد (Samsung Galaxy Fold) في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة 20 فبراير/ شباط 2019

    يهدد 2.7 مليون فتاة... لماذا تنتشر ظاهرة "التحرش الإلكتروني" في الأردن؟

    © REUTERS / Henry Nicholls
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/103921/14/1039211415.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/201912191043794900-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-27-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%9F/

    أرقام صادمة أشارت إليها جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، بشأن الفتيات الأردنيات اللاتي تعرضن للتحرش الإلكتروني عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

    وبحسب الجمعية فإن 2.7 مليون أنثى تستخدم الإنترنت من بينهن مليون طفلة معرضات للعنف والتحرش الإلكتروني.

    وبينت نتائج دراسة "ظاهرة التحرش في الأردن" التي نفذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 2017 بأن 8 أفراد من كل 10 ضمن العينة (80.8% منهم ذكورًا وإناثًا) تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش الإلكتروني.

    وتضمنت الأفعال والسوكيات المتعلقة التحرش الإلكتروني؛ تلقي مكالمات خلوية متكررة وغير مرغوب فيها، واستلام رسائل نصية غير لائقة أو صور فاضحة أو جنسية، واستغلال الصور الشخصية والتهديد بها، وعرض القيام بأفعال فاضحة أو ذات طابع جنسي بالابتزاز إلكترونيًا، والملاحقة والتتبع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، وكتابة تعليقات فاضحة وطلب القيام بأفعال ذات طابع جنسي أمام كاميرا الهاتف أو الكمبيوتر.

    كارول سماحة
    © AFP 2019 / ANWAR AMRO
    كارول سماحة تحكي معاناتها مع التحرش... فيديو
    ويقول مراقبون إن "ظاهرة التحرش الإلكتروني منتشرة في الأردن بشكل كبير، خصوصا في ظل طبيعة المجتمع العشائري الذي يضع حدودًا للمرأة في التواصل مع الآخرين، بيد أن القانون لا يتمكن في معظم الأحيان من ملاحقة الجناة بسبب إحجام الفتيات عن التبليغ خوفًا من الفضيحة".

    التحرش الإلكتروني

    تؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل الانتشار والاستخدام الواسعين للهواتف الخلوية وشبكة الإنترنت، فإن الفتيات والنساء يتعرضن للعنف على شبكة الإنترنت، حيث أشار تقرير للمقررة الأممية الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة صدر في يوليو/ تموز 2018، بأن 23% من النساء حول العالم قد أبلغن عن تعرضهن للإيذاء أو التحرش على الإنترنت مرة واحدة على الأقل في حياتهن، وأن امرأة واحدة من بين كل عشر نساء قد تعرضت لشكل ما من أشكال العنف على الإنترنت منذ عمر 15 عامًا.

    وأشار التقرير إلى أن أعمال العنف على الإنترنت أرغمت النساء والفتيات على الابتعاد عن الشبكة، حيث أكدت 28% من اللواتي تعرضن للعنف القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد قللن عمداً من حضورهن.

    وتؤكد "تضامن" بأن مواجهة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية يصطدم بشكل مباشر مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لها ويقعن ضحايا لأشكالها المختلفة، لا يملكن الأدوات والمعرفة للخطوات الواجب إتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات الإلكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة.

    المظاهرات تقضي على التحرش بالفتيات في العراق
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العراق أول بلد عربي يتخلص من ظاهرة "التحرش" بامتياز... صور
    كما أن التشريعات لمواجهة هكذا جرائم قد تكون قاصرة في حمايتهن من الأشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له، وبالتالي تبرز الحاجة إلى التصدي لهذه الانتهاكات من خلال البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد سواء، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض الضحايا / الناجيات. 

    قيود مفروضة

    أسمى خضر، الرئيسة التنفيذية لجمعية "تضامن"، الخبيرة الأردنية الدولية في حقوق المرأة، قالت إن "النساء الأردنيات يتعرضن لعنف وتحرش إلكتروني كبير جدًا، وبأعداد ضخمة".

    وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "توسع مثل هذه الظاهرة في الأردن يعود لأسباب عدة منها انتشار استخدام وسائل التواصل التي تتميز بإمكانية الاختباء وراء فضائها الإلكتروني، والاحتيال عبرها بحسابات وهمية".

    وتابعت: "بالإضافة إلى أن البنات في الأردن يستخدمونها كوسيلة للتواصل مع العالم الخارجي، في ظل الظروف البيئية المحدودة، التي تفرض عليهن قيودًا تحد من قدرتهن على التواصل مع العالم، لذلك يكون من السهل استهدافهم".

    وأكدت أن "غياب التوجيه والرعاية المدرسية والمنزلية للتنبيه بمخاطر وسائل الاحتيال عبر التواصل الإلكتروني أيضا تفاقم من انتشار هذه الظاهرة، في ظل الاستخدام الواسع للهواتف الذكية وحسابات الإنترنت في الأردن".

    الخوف من وصمة المجتمع

    وأشارت إلى وجود "محدودية في الرقابة والتثقيف والتوعية، خصوصا في ظل الفجوة الكبيرة بين الأجيال، فالعديد من الآباء لا يعرفون كيفية استخدام هذه الشبكات، أو حتى الهواتف".

    تل أبيب
    © REUTERS / CORINNA KERN
    أرقام "مفزعة" عن التحرش الجنسي بالنساء في إسرائيل
    وعن السبب الأبرز وراء وقوع هذه الأعداد الغفيرة ضحية للتحرش الإلكتروني، أوضحت خضر أن "الخوف من الوصمة الاجتماعية تمنع الضحايا من طلب المساعدة، أو التقدم بالشكوى، الخوف من النتائج والتي تلام فيها الضحية وليس الجاني، فتتضطر النساء إلى كتمان الأمر والذي يصل في بعض الأوقات إلى مستويات خطيرة".

    وأنهت حديثها قائلة: "من هذا الباب وجدنا أن علينا واجب التنبيه عن هذه المشكلة، والمساعدة في نشر الثقافة الإلكترونية، والأمن الإلكتروني خصوصا بين الشابات الأردنيات اليافعات".

    جهود تشريعية

    بدورها قالت رسمية علي عوض الكعابنة، عضو لجنة المرأة في مجلس النواب الأردني إن "الدول العربية كافة تعاني من انتشار ظواهر التنمر والتحرش الجنسي بالفتيات، عبر الفضاء الإلكتروني ومنصات السوشيال ميديا".

    وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأردن أصدر قانون الجرائم الإلكترونية عام 2015، الذي يعمل على حد من هذه القضايا المعيبة، والقانون مفعل ومعمول به".

    وتابعت: "المشكلة إن البنات في الأردن لا تصرحن بموضوعات التحرش، نظرًا لكون المجتمع الأردن عشائري ولا يسمح بذلك، خصوصا وأن هذه الأفعال تؤثر على الأسر وعلى البنت، وزيادة أعداد المتعرضين للتحرش تحول دون التوصل لمرتكبي هذه الجرائم".

    وعن الجهود البرلمانية، قالت: "أطلقت اللجنة الوطنية للمرأة الأردنية حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وكان شعارها (متسكتوش) لحث الفتيات على الإدلاء بمعلومات حول هذه الجرائم لكي تتمكن الشرطة من ملاحقة المجرمين".

    زياة النشاطات

    أطباء يحملون قلبا
    © Depositphotos / VitalikRadko
    أبرزها التحرش.. 3 مشاكل تطارد الطبيبات أثناء العمل
    وتشير "تضامن" إلى أنه وخلال العقدين الماضيين تزايدت النشاطات باستخدام التكنولوجيا التي تهدف إلى الحد ومنع العنف ضد النساء والفتيات لكن وفي مقابل ذلك كله، ساهمت التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والأجهزة الذكية في انتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات، ومن أكثرها شيوعًا المطاردة والملاحقة الإلكترونية، والإبتزاز الإلكتروني، والتحرشات الجنسية الإلكترونية، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب، والاستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا والإنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها.

    وأظهر "مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2017" والصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، بأن 98.4% من الأسر في الأردن لديها هاتف خلوي، و 10.2% من الأسر لديها هاتف ثابت، و 38% لديها أجهزة حاسوب، و 88.8% من الأسر لديها خدمة الإنترنت، فيما أكدت 98.8% من الأسر على موافقتها على حجب المواقع الإباحية.

    بلغت نسبة الأفراد مستخدمي الإنترنت وأعمارهم 5 سنوات فأكثر حوالي 65%، شكل الذكور 53% والإناث 47%، علماً بأن 61% من الأفراد يستخدمون الإنترنت بواسطة الهواتف الذكية و 33% بواسطة الكمبيوتر و 3.7% بواسطة أجهزة التابلت.

    وبتحويل النسب إلى أرقام حسب عدد السكان لعام 2017 والبالغ 10.053 مليون نسمة، فإن عدد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر 8.9 مليون نسمة من بينهم 4.168 مليون أنثى. ومن بين هؤلاء فإن عدد الذين يستخدمون الإنترنت 5.8 مليون نسمة منهم 2.7 مليون أنثى بحسب تضامن.

    انظر أيضا:

    كارول سماحة تحكي معاناتها مع التحرش... فيديو
    مفوضية حقوق الإنسان في العراق: لم تسجل حالة تحرش واحدة بالتظاهرات رغم مشاركة آلاف النساء
    أبرزها التحرش.. 3 مشاكل تطارد الطبيبات أثناء العمل
    العراق أول بلد عربي يتخلص من ظاهرة "التحرش" بامتياز... صور
    فيلم عن اتهامات التحرش الجنسي في "فوكس نيوز" يتصدر ترشيحات جوائز "نقابة ممثلي الشاشة"
    الكلمات الدلالية:
    هواتف, التحرش, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ميلينا فيدان، راقصة من معهد موسكو للرقص، أثناء مشاركتها في مسابقة روسيا الرابعة لفناني الباليه الروسي في المسرح الكبير في موسكو 26 مارس 2019
    الرقص في أجمل اللقطات من "سبوتنيك" لعام 2019
    الحمار يتحدى الفيل... من يفوز؟
    الحمار يتحدى الفيل... من يفوز؟
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك