مصر... إعادة يد شاب بعد قطعها بصاروخ

نجح فريق طبي مصري من إعادة يد شاب قطعت في حادث عن طريق أداة "الصاروخ" المستخدمة في قطع السيراميك.

وأعاد فريق من الجراحين، بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة المصرية، رسغ لشاب بعد قطعه بصاروخ سيراميك، في عملية جراحية استمرت 8 ساعات، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وتمت العملية الناجحة تحت إشراف أستاذ الأوعية الدموية ومدير المستشفى الدكتور سمير عطية وبمشاركة أطباء من تخصصات العظام و جراحة الأوعية الدموية.

وقال عطية، في بيان صحفى "حضر المريض عبدالحليم عبدالله (21 عاما)، يعمل بالسيراميك بإصابة بالغة بالطرف العلوي الأيمن والذي كان به إعاقة والتواء منذ الصغر وعند إجراء الفحص الطبي عليه تبين وجود فصل شبه تام لمفصل الرسغ بسبب صاروخ لقطع السيراميك وتبين أن اليد ملتصقه بالساعد بقطعة من الجلد فقط وقطع تام للعظام والعضلات والشرايين والأوردة والأعصاب".

وأضاف في البيان "أنه على الفور تم نقل المريض للعمليات وتم عمل تثبيت للعظام بواسطة أطباء العظام الدكتور حامد محمد والدكتور أحمد بصل أطباء جراحة العظام".

وأضاف الدكتور مسعد سليمان أستاذ ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية: "تم توصيل الشرايين الرئيسية والأوردة المغذية لليد ووصول الدم لهذا الطرف وإنقاذه من البتر بواسطة أطباء جراحة الأوعية الدموية الطبيب محمد عماد الدين مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية وبمساعدة الأطباء مصطفي عبدالجواد وأحمد الغمري وأحمد رمضان أطباء مقيمين بقسم جراحة الأوعية الدموية تحت إشراف عمرو الشافعي والدكتور تامر عبدالحي".