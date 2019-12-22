بسبب ابنته... دواين جونسون يتصدر قائمة الفنانين الأكثر شعبية على "إنستغرام"

وجاء دواين جونسون في المركز الأول، بحسب إحصائيات وقوائم "سوشيال كلايمبرز"، الصادرة عن مؤسسة "MVPindex"، المعنية بتحليل ورصد بيانات شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب مجلة "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكية.

واستطاع الممثل الأمريكي أن يعتلي القائمة، بعد أن ظل محتفظا بتفاعل الجمهور مع منشوراته لمدة 33 أسبوعا خلال العام الحالي.

وذكرت المجلة الأمريكية، أن من أسباب تربع جونسون على القائمة، الرسالة التي وجهها إلى ابنته أثناء معايدته لها في عيد ميلادها الرابع في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عبر صفحته على "إنستغرام"، والتي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور، إذ عبر عن حبه لابنته بكلمات مؤثرة جاء فيها: "لا يمكن أن أتعهد بأن أكون هنا لبقية حياتك، ولكن يمكنني أن أتعهد لك بأن أحبك وأعتني بك بقية حياتي"، مختتما كلماته المؤثرة "الحمد الله أنك تشبهين والدتك".

وحظيت معايدة دواين جونسون لابنته بـ4.1 مليون إعجاب على "إنستغرام".

يشار إلى أن دواين جونسون اعتلى قائمة أخرى في عام 2019، وهي قائمة مجلة "فوربس" السنوية لأعلى الممثلين أجرا في العالم، وذلك بعد أن جنى 89.4 مليون دولار من يونيو/حزيران 2018 إلى يونيو 2019، ويتضمن ذلك راتبه ونسبته من أرباح أفلامه، بالإضافة إلى 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله التلفزيوني "بالرز"، الذي تنتجه شبكة (إتش بي أو)، بالإضافة إلى أرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة "أندر أرمر".