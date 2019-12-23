رونالدو: مازلت أستمتع بنفسي

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خسارة فريقه يوفنتوس الإيطالي من نظيره لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف، في كأس السوبر الإيطالي بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال رونالدو، في تصريحات صحفية، "لا زلت أستمتع بنفسي؟ نعم، دائما، مازلت أستمتع بنفسي، لأني أحب فعل هذا".

وكان رونالدو خطف الأضواء العالمية بعد هدفه في مرمى سامبدوريا حيث ارتقى لمسافة تصل إلى 2.56 مترا، ليحرز هدفا رائعا جعل الصحف العالمية تصفه باللاعب الطائر.

"I know what I am"

Cristiano Ronaldo e la voglia di migliorarsi sempre.

Linea Diletta torna il 26 dicembre. Solo su #DAZN. pic.twitter.com/9ILhvOzBDb — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 22, 2019

وأضاف صاحب الـ 34 عاما، "ألعب بجد، وأحاول البقاء على هذا المستوى.. أشعر أنني بحالة جيدة، وأمر ممتع أن أكون كذلك".

وتابع: "أنا شخص مختلف على أرض الملعب.. الشيء المهم هو أن أستمتع مثل هؤلاء الناس، وهو أمر طبيعي بالنسبة لي".

وختم بقوله: "أعرف من أنا، وأعرف ما أفعله، أعرف أنه في النهاية سيقولون (أمر جيد).

وكان البيانكونيري احتفى بزيارة لاعبيه للعاصمة السعودية الرياض للعب كأس السوبر، حيث نشر صورا لقمصان جديدة وخاصة لأعضاء الفريق، تحمل أسماء اللاعبين باللغة العربية.