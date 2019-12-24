مورينيو يكشف كيف فشل في إيقاف ميسي خلال تدريبه لريال مدريد وإنتر وتشيلسي

كال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، المديح للاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني.

مورينيو الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين اعتبر ميسي أسطورة لاعب من الصعب التعرف على طريقة لعبه وفك شفرة تحركاته.

واستطاع ميسي أن يحرز 50 هدفا خلال 10 سنوات متتالية، حيث وصل إلى هدفه الـ 50 هذا العام بعد الفوز على آلافيس (4-1) في الليغا الجولة الماضية.

أهداف ميسي خلال 10 سنوات

Leo Messi has scored 50+ goals for club and country for NINE YEARS in a row 🤯



⚽️ 2010 - 60

⚽️ 2011 - 59

⚽️ 2012 - 91 (!)

⚽️ 2014 - 58

⚽️ 2015 - 52

⚽️ 2016 - 59

⚽️ 2017 - 54

⚽️ 2018 - 51

⚽️ 2019 - 50*



Out. Of. This. World. 🐐#Messi pic.twitter.com/uHxLz0gkCl — GiveMeSport (@GiveMeSport) December 22, 2019

وقال مورينيو في حوار مع شبكة "جيفمي سبورت" خلال حديثه عن التكتيكات التي ساعدته على التغلب على برشلونة في عهد بيب غوارديولا (2-1) على ملعب كامب نو والفوز بلقب الدوري الإسباني موسم (2011/12) "واجهت ميسي مع فرق مختلفة، وبطرق مختلفة، وأهداف مختلفة، حيث أحيانا أردت الفوز وأحيانا أخرى عدم الخسارة أو للحفاظ على النتيجة".

وقاد مورينيو ثلاثة فرق مختلفة واجه فيها ميسي مرات عديدة في دوري أبطال أوروبا مثل: إنتر ميلان وتشيلسي، وفي الدوري الإسباني مع ريال مدريد. حيث كان يعتبره معضلة ولاعب استثنائي.

وأضاف مورينيو، "حين تحاول فك شفرة طريقة لعب ميسي لمعرفة كيف يؤذي خصومه، يكون فات الأوان لإيقافه، إنه شيء مثير".

مورينيو يشرح كيف حاول إيقاف ميسي؟

José Mourinho explains how he tried to stop #Messi



Crazy that even after this mastermind plan, he still couldn't. Even crazier when you realise how many plans are devised to stop Leo yet he shits on them all with 1/2 unexpected moves



Follow me for more😊pic.twitter.com/CtNQn7jaML — Diehard Cule (@TheBarcaAddict) December 18, 2019

واستطاع ميسي الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 5 بالون دور.

وتابع المدرب البرتغالي: "ميسي لاعب ثري للغاية في كرة القدم، وهو الأفضل حقا".

وشدد على أنه عند التعامل مع ميسي يصبح الأمر دراميا، لتنقله بسلاسة بين المساحات في الملعب وضربه للمناطق الدفاعية للخصوم.. لا تستطيع توقع رد فعله بعدد من الاحتمالات.. "إنه في الواقع أمر صعب".

واختتم: "ميسي يُجبرنا نحن المدربين على التفكير والدراسة والتحليل واتخاذ القرار، ويجعلنا مدربين أفضل".