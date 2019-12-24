ابن سلمان يرعى السباق الأعرق في تاريخ السعودية... ماذا يحدث السبت المقبل

من المقرر أن يرعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السباق الأعرق في تاريخ السعودية.

وينظم نادي الفروسية سباقا سنويا على كأس ولي العهد للجياد، وذلك في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية السبت 28 ديسمبر.

السبت القادم.. وبرعاية الأمير محمد بن سلمان

السباق الأعرق في تاريخ الفروسية السعودية على #كأس_ولي_العهدhttps://t.co/tns6FwOANp pic.twitter.com/stmhfLcJIs — جريدة الرياض (@AlRiyadh) December 24, 2019

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، يتكون الحفل من 10 أشواط منها الشوط التاسع للفئة الأولى من الجياد على مسافة 2400 متر وجائزته 900 ألف ريال.

ويعد السباق من أعرق سباقات الخيل على مستوى السعودية، حيث بدأت وقت الملك خالد بن عبد العزيز، عام 1967.