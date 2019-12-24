فريق عربي يتراقص على "نمبر وان" لمحمد رمضان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريطا فيديو لجماهير نادي الوحدات الأردني لكرة السلة، وهم يتراقصون على أغنية "نمبر وان" لمحمد رمضان، أثناء استراحة بين شوطي مباراة فريقهم أمام الأرثوذكسي، بالمرحلة الثانية من المربع الذهبي لدور تحديد المراكز بدوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

ويشار إلى أن الفنان المصري، محمد رمضان، قد حلَّ في المرتبتين السادسة و الثامنة (بمسلسل وأغنية) في قائمة أكثر الموضوعات بحثا في "غوغل" خلال عام 2019.

وجاء مسلسل "زلزال" من بطولة محمد رمضان في المركز السادس، وهو أحدث مسلسلات الممثل المصري، وعرض في شهر رمضان 2019، وشهد أول عودة فنية للممثلة حلا شيحة، بعد خلعها الحجاب.

فيما احتلت أغنية "مافيا" لرمضان المركز الثامن، في القائمة السنوية، وهي من بين الأغاني التي طرحها خلال العام المنصرم، إلى جانب "الملك" و"نمبر وان" و"فيروس" و"إنساي" مع المطرب المغربي سعد لمجرد.