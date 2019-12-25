نجم يوفنتوس الإيطالي ينتقل للدوري القطري

تعاقد نادي الدحيل القطري مع اللاعب الكرواتي، ماريو ماندزوكيتش، نجم يوفنتوس الإيطالي، يوم الثلاثاء، في صفقة انتقال حر.

ماندزوكيتش هو أحد أهم اللاعبين في الدوري الإيطالي، كما أنه يعتبر ثاني أكثر اللاعبين تهديفا مع منتخب بلاده حيث يشارك مع الفريق منذ 2007 واستطاع تسجيل 33 هدفا خلال 89 مباراة دولية.

النادي القطري أعلن يوم الثلاثاء تعاقده الرسمي مع ماندزوكيتش، في صفقة انتقال حر، ولكنه لم يعلن عن مدة العقد أو الراتب.

وتعرض ماندزوكيتش للتجميد هذا الموسم، مع المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي ماوريسيو ساري، حيث لم يخض أي دقيقة مع الفريق، وتم استبعاده من قائمة اليوفي في دوري الأبطال.

The Croatian Mandzukic Professional In AlDuhail Ranks https://t.co/Vs5IyiRhGK pic.twitter.com/3zglsOzZ3g — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) December 24, 2019

صاحب الـ 33 عاما خاض مع يوفنتوس 162 مباراة استطاع خلالها تسجيل 44 هدفا وصناعة 18 آخرين، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

ولكن مسيرة ماندزوكيتش الأقوى كانت مع بايرن ميونخ الألماني حيث أحرز 48 هدفا خلال 88 مباراة شارك فيها، كما صنع 14 هدفا آخرين وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

ونجح ماندزوكيتش في الفوز بجائزة أفضل لاعب كرواتي مرة واحدة في مسيرته في عام 2012، بعد تألقه الواضح مع ناديا فولفسبورغ وبايرن ميونيخ الألمانيين.

خاض ماندزوكيتش خلال مسيرته حتى الآن 476 مباراة استطاع خلالها إحراز 188 هدفا وصناعة 86 آخرين، بمعدل دقائق لعب وصل إلى "36483" دقيقة لعب، ولم يتلق الطرد المباشر خلال مسيرته قط، بحسب موقع ترانسفير ماركت.