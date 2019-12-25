تسجيل
13:14 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    الفنان المصري عادل إمام

    نجل عادل إمام متحدثا عن جده: كانت أحلى لحظة في حياتي

    © AFP 2019 / STR
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104282/73/1042827355.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/201912251043862334-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A/

    تحدث رامي إمام، نجل الفنان المصري عادل إمام، عن ذكرياته مع جده، وذلك في تعليق له على صورة جمعتهما.

    وشارك المخرج رامي إمام صورة ظهر فيها وهو طفل مع والده الفنان عادل إمام وجده محمد إمام، عبر ‏حسابه الخاص على  "إنستغرام".

    View this post on Instagram

    الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتييييير جدا الفترة اللي فاتت .. و الحقيقة رجعتني حوالي ٣٨ سنة لورا ... دي مش مجرد صورة بالنسبة لي ... دي من احب الصور لي ... مش لان فيها ٣ اجيال بيتصوروا ...لا ... لان فيها جدي الله يرحمه ... محمد إمام .. الكبير ... الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته و طيبته و جدعنته و تلقائيته و بساطته و خفة دمه... و الأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة😀 كنت بحس بالراحة معاه .. و احلي لحظة في حياتي لما كان بيرقيني و يدعيلي .. و بيدعي لأبويا " روح يا عادل ... ربنا يكرمك كمان و كمان " .. و في أواخر أيامه ، جاله زهايمر .. ومكانش فاكرني .. و لا فاكر أي شخص في عيلتنا 😞اتمنيت ساعتها ان الأيام ترجع بي و أتصور معاه اكتر و اكتر و اكتر ... لحد ما مات سنة ١٩٩٧ .. لكن دايما حاسس انه عايش معايا طول الوقت ... ربنا يرحمك يا جدو و يغفرلك و تكون مستريح لحد ما نجيلك 🙏🏻

    A post shared by Rami Imam (@ramimam) on

    كتب رامي إمام على الصورة معلقًا: "الصورة دي اتبعتت لي من حضراتكم كتير جدا الفترة اللي فاتت، ‏والحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا، دي مش مجرد صورة بالنسبة لي، دي من أحب الصور لي، مش لأن ‏فيها 3 أجيال بيتصوروا، لا، لأن فيها جدي الله يرحمه، محمد إمام، الكبير".‏

    تابع: " الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه، والأخيرة ‏دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة، كنت بحس بالراحة معاه، وأحلى لحظة في حياتي لما كان بيرقيني ‏و يدعيلي، وبيدعي لأبويا روح يا عادل، ربنا يكرمك كمان وكمان".‏

    أضاف رامي إمام: "وفي أواخر أيامه، جاله زهايمر، ومكانش فاكرني، ولا فاكر أي شخص في عيلتنا، ‏تمنيت ساعتها إن الأيام ترجع بي وأتصور معاه أكتر وأكتر وأكتر، لحد ما مات سنة 1997، لكن دايما حاسس ‏إنه عايش معايا طول الوقت، ربنا يرحمك يا جدو ويغفر لك وتكون مستريح لحد ما نجيلك".‏

    يشار إلى أن المخرج رامي إمام يعمل على مسلسل "فالنتينو" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.‏

    مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ‏ياسين، ‏وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف ‏أيمن ‏بهجت قمر‎.‎

    انظر أيضا:

    شريهان توجه رسالة إلى الزعيم عادل إمام
    أول لقاء تلفزيوني مع حفيدة عادل إمام... فيديو
    بعد شائعة وفاته...عادل إمام في أحدث ظهور يرقص بعيد ميلاد نجله (فيديو)
    حقيقة الفتاتين اللتين أحدثتا ضجة بعد ظهورهما برفقة عادل إمام... فيديو
    فيديو نادر... عادل إمام يقتحم زفاف أحمد حلمي ويبعده ليرقص مع منى زكي
    الكلمات الدلالية:
    صورة, عادل إمام, رامي إمام
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تلاميذ مدرسة لتعلم التزلج على الجليد في حلبة التزلج لوجنيكي خلال عطلة رأس السنة الجديدة في موسكو، عام 1966
    العطلة المفضلة في الاتحاد السوفييتي: كيف بدت شوارع البلاد عشية رأس السنة الجديدة
    تصريحات ترامب تؤثر على البورصة
    تصريحات ترامب تؤثر على الأسهم الأمريكية
    إنفوجرافيك - أسلحة حصل عليها الجيش الروسي في 2019
    أسلحة حصل عليها الجيش الروسي في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك