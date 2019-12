نجل عادل إمام متحدثا عن جده: كانت أحلى لحظة في حياتي

View this post on Instagram

الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتييييير جدا الفترة اللي فاتت .. و الحقيقة رجعتني حوالي ٣٨ سنة لورا ... دي مش مجرد صورة بالنسبة لي ... دي من احب الصور لي ... مش لان فيها ٣ اجيال بيتصوروا ...لا ... لان فيها جدي الله يرحمه ... محمد إمام .. الكبير ... الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته و طيبته و جدعنته و تلقائيته و بساطته و خفة دمه... و الأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة😀 كنت بحس بالراحة معاه .. و احلي لحظة في حياتي لما كان بيرقيني و يدعيلي .. و بيدعي لأبويا " روح يا عادل ... ربنا يكرمك كمان و كمان " .. و في أواخر أيامه ، جاله زهايمر .. ومكانش فاكرني .. و لا فاكر أي شخص في عيلتنا 😞اتمنيت ساعتها ان الأيام ترجع بي و أتصور معاه اكتر و اكتر و اكتر ... لحد ما مات سنة ١٩٩٧ .. لكن دايما حاسس انه عايش معايا طول الوقت ... ربنا يرحمك يا جدو و يغفرلك و تكون مستريح لحد ما نجيلك 🙏🏻