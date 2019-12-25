نجل عادل إمام متحدثا عن جده: كانت أحلى لحظة في حياتي

تحدث رامي إمام، نجل الفنان المصري عادل إمام، عن ذكرياته مع جده، وذلك في تعليق له على صورة جمعتهما.

وشارك المخرج رامي إمام صورة ظهر فيها وهو طفل مع والده الفنان عادل إمام وجده محمد إمام، عبر ‏حسابه الخاص على "إنستغرام".

كتب رامي إمام على الصورة معلقًا: "الصورة دي اتبعتت لي من حضراتكم كتير جدا الفترة اللي فاتت، ‏والحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا، دي مش مجرد صورة بالنسبة لي، دي من أحب الصور لي، مش لأن ‏فيها 3 أجيال بيتصوروا، لا، لأن فيها جدي الله يرحمه، محمد إمام، الكبير".‏

تابع: " الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه، والأخيرة ‏دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة، كنت بحس بالراحة معاه، وأحلى لحظة في حياتي لما كان بيرقيني ‏و يدعيلي، وبيدعي لأبويا روح يا عادل، ربنا يكرمك كمان وكمان".‏

أضاف رامي إمام: "وفي أواخر أيامه، جاله زهايمر، ومكانش فاكرني، ولا فاكر أي شخص في عيلتنا، ‏تمنيت ساعتها إن الأيام ترجع بي وأتصور معاه أكتر وأكتر وأكتر، لحد ما مات سنة 1997، لكن دايما حاسس ‏إنه عايش معايا طول الوقت، ربنا يرحمك يا جدو ويغفر لك وتكون مستريح لحد ما نجيلك".‏

يشار إلى أن المخرج رامي إمام يعمل على مسلسل "فالنتينو" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.‏

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ‏ياسين، ‏وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف ‏أيمن ‏بهجت قمر‎.‎