نجل عادل إمام متحدثا عن جده: كانت أحلى لحظة في حياتي

وشارك المخرج رامي إمام صورة ظهر فيها وهو طفل مع والده الفنان عادل إمام وجده محمد إمام، عبر حسابه الخاص على "إنستغرام".
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الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتييييير جدا الفترة اللي فاتت .. و الحقيقة رجعتني حوالي ٣٨ سنة لورا ... دي مش مجرد صورة بالنسبة لي ... دي من احب الصور لي ... مش لان فيها ٣ اجيال بيتصوروا ...لا ... لان فيها جدي الله يرحمه ... محمد إمام .. الكبير ... الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته و طيبته و جدعنته و تلقائيته و بساطته و خفة دمه... و الأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة😀 كنت بحس بالراحة معاه .. و احلي لحظة في حياتي لما كان بيرقيني و يدعيلي .. و بيدعي لأبويا " روح يا عادل ... ربنا يكرمك كمان و كمان " .. و في أواخر أيامه ، جاله زهايمر .. ومكانش فاكرني .. و لا فاكر أي شخص في عيلتنا 😞اتمنيت ساعتها ان الأيام ترجع بي و أتصور معاه اكتر و اكتر و اكتر ... لحد ما مات سنة ١٩٩٧ .. لكن دايما حاسس انه عايش معايا طول الوقت ... ربنا يرحمك يا جدو و يغفرلك و تكون مستريح لحد ما نجيلك 🙏🏻
كتب رامي إمام على الصورة معلقًا: "الصورة دي اتبعتت لي من حضراتكم كتير جدا الفترة اللي فاتت، والحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا، دي مش مجرد صورة بالنسبة لي، دي من أحب الصور لي، مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا، لا، لأن فيها جدي الله يرحمه، محمد إمام، الكبير".
تابع: " الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه، والأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة، كنت بحس بالراحة معاه، وأحلى لحظة في حياتي لما كان بيرقيني و يدعيلي، وبيدعي لأبويا روح يا عادل، ربنا يكرمك كمان وكمان".
أضاف رامي إمام: "وفي أواخر أيامه، جاله زهايمر، ومكانش فاكرني، ولا فاكر أي شخص في عيلتنا، تمنيت ساعتها إن الأيام ترجع بي وأتصور معاه أكتر وأكتر وأكتر، لحد ما مات سنة 1997، لكن دايما حاسس إنه عايش معايا طول الوقت، ربنا يرحمك يا جدو ويغفر لك وتكون مستريح لحد ما نجيلك".
يشار إلى أن المخرج رامي إمام يعمل على مسلسل "فالنتينو" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.
مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر.
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