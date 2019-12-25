بشرى لمليار مريض... الموافقة على دواء جديد للصداع النصفي الحاد

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء جديد للصداع النصفي الحاد، قد يكون بديلا جيدا للدواء الموجود في الأسواق حاليا.
وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الدواء الجديد يسمى "ubrogepant"، وأنه قد يكون خياراً جديداً للأشخاص الذين لا يمكنهم تناول أدوية الصداع النصفي الموجودة حالياً في السوق، أو لا يستجيبون لها.
ومن المنتظر أن يُباع الدواء تحت اسم "Ubrelvy". وقال الدكتور بيلي دان، القائم بأعمال مدير مكتب العلوم العصبية في مركز بحوث وتقييم الأدوية التابع لـ FDA، في بيان: "يمثل دواء Ubrelvy خياراً جديداً مهماً لعلاج الصداع النصفي عند البالغين، حيث أنه الدواء الأول في فئته الذي تتم الموافقة عليه لهذه الأعراض".
وفي دراسة نُشرت الشهر الماضي، أظهر الدواء معدلات أعلى من تخفيف الألم، وأعراض الصداع النصفي، مقارنةً بالعلاج البديل، حيث أفاد أكثر من 19٪ من المشاركين أن الدواء ساهم في القضاء على الألم في غضون ساعتين، وحوالي 40٪ منهم أفادوا بأن الدواء عمل على الحد من معظم الأعراض المزعجة المرتبطة بالصداع النصفي، والتي تشمل حساسية الضوء والضوضاء. وهذا بالمقارنة مع ما يقرب من 12٪ و28٪، على التوالي، نتيجة الدواء البديل. وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً المبلغ عنها هي الغثيان، والنعاس، وجفاف الفم.
ويمكن علاج بعض أنواع الصداع النصفي بأدوية بدون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين، أو الأسيتامينوفين، أو الأسبرين، إذا تم تناولها عند ظهور العلامات الأولى لحدوث الصداع النصفي. أما في حال عدم فعالية هذه الأدوية، فالعلاج الأكثر شيوعاً يكون بفئة من الأدوية تُسمى أدوية التريبتان، والتي تعتبر أكثر فاعلية من إبروجيبانت. ولكن هذه الأدوية تعمل عن طريق تقييد الأوعية الدموية الموجودة حول الدماغ لإيقاف الألم، وبالتالي فهي ليست آمنة للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية.
ويعاني نحو مليار شخص في جميع أنحاء العالم من الصداع النصفي. ووفقاً لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، تؤثر هذه الحالة على واحدة من كل 5 نساء وعلى واحد من كل 16 رجلاً.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)