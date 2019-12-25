تسجيل
14:49 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    دواء

    بشرى لمليار مريض... الموافقة على دواء جديد للصداع النصفي الحاد

    © Fotolia / Viperfzk
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102576/71/1025767116.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/201912251043863487-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF/

    وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء جديد للصداع النصفي الحاد، قد يكون بديلا جيدا للدواء الموجود في الأسواق حاليا.

    وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الدواء الجديد يسمى "ubrogepant"، وأنه قد يكون خياراً جديداً للأشخاص الذين لا يمكنهم تناول أدوية الصداع النصفي الموجودة حالياً في السوق، أو لا يستجيبون لها.

    ومن المنتظر أن يُباع الدواء تحت اسم "Ubrelvy". وقال الدكتور بيلي دان، القائم بأعمال مدير مكتب العلوم العصبية في مركز بحوث وتقييم الأدوية التابع لـ FDA، في بيان: "يمثل دواء Ubrelvy خياراً جديداً مهماً لعلاج الصداع النصفي عند البالغين، حيث أنه الدواء الأول في فئته الذي تتم الموافقة عليه لهذه الأعراض".

    أدوية، دواء، حبوب
    © flickr.com / zippythesimshead / pill party!
    طبيب: الدواء لا يعالج السعال
    وفي دراسة نُشرت الشهر الماضي، أظهر الدواء معدلات أعلى من تخفيف الألم، وأعراض الصداع النصفي، مقارنةً بالعلاج البديل، حيث أفاد أكثر من 19٪ من المشاركين أن الدواء ساهم في القضاء على الألم في غضون ساعتين، وحوالي 40٪ منهم أفادوا بأن الدواء عمل على الحد من معظم الأعراض المزعجة المرتبطة بالصداع النصفي، والتي تشمل حساسية الضوء والضوضاء. وهذا بالمقارنة مع ما يقرب من 12٪ و28٪، على التوالي، نتيجة الدواء البديل. وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً المبلغ عنها هي الغثيان، والنعاس، وجفاف الفم.

    ويمكن علاج بعض أنواع الصداع النصفي بأدوية بدون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين، أو الأسيتامينوفين، أو الأسبرين، إذا تم تناولها عند ظهور العلامات الأولى لحدوث الصداع النصفي. أما في حال عدم فعالية هذه الأدوية، فالعلاج الأكثر شيوعاً يكون بفئة من الأدوية تُسمى أدوية التريبتان، والتي تعتبر أكثر فاعلية من إبروجيبانت. ولكن هذه الأدوية تعمل عن طريق تقييد الأوعية الدموية الموجودة حول الدماغ لإيقاف الألم، وبالتالي فهي ليست آمنة للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية.

    ويعاني نحو مليار شخص في جميع أنحاء العالم من الصداع النصفي. ووفقاً لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، تؤثر هذه الحالة على واحدة من كل 5 نساء وعلى واحد من كل 16 رجلاً.

    انظر أيضا:

    دراسة صادمة: الصداع النصفي يخفي مرضا لا علاج له
    النصيحة المثالية... كم فنجان من القهوة يمكنها أن تعالج الصداع
    طرق بسيطة لتحفيز عصب يخلصك من الصداع النصفي والاكتئاب
    دراسة حديثة تكشف: النباتيون معرضون للإصابة بأسوأ صداع
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضفة نهر ينيسي مغطاة بالثلج مقابل مدينة ديفنوغورسك في إقليم كراسنودارسكي كراي جنوب روسيا
    جنوب روسيا يتحلى بثوب الشتاء الحقيقي
    لبنان في خطر
    لبنان في وضع خطر
    إنفوجرافيك - الإنفاق العسكري لدول الناتو
    الإنفاق العسكري لدول "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك