بشرى لمليار مريض... الموافقة على دواء جديد للصداع النصفي الحاد

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء جديد للصداع النصفي الحاد، قد يكون بديلا جيدا للدواء الموجود في الأسواق حاليا.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الدواء الجديد يسمى "ubrogepant"، وأنه قد يكون خياراً جديداً للأشخاص الذين لا يمكنهم تناول أدوية الصداع النصفي الموجودة حالياً في السوق، أو لا يستجيبون لها.

ومن المنتظر أن يُباع الدواء تحت اسم "Ubrelvy". وقال الدكتور بيلي دان، القائم بأعمال مدير مكتب العلوم العصبية في مركز بحوث وتقييم الأدوية التابع لـ FDA، في بيان: "يمثل دواء Ubrelvy خياراً جديداً مهماً لعلاج الصداع النصفي عند البالغين، حيث أنه الدواء الأول في فئته الذي تتم الموافقة عليه لهذه الأعراض".

وفي دراسة نُشرت الشهر الماضي، أظهر الدواء معدلات أعلى من تخفيف الألم، و أعراض الصداع النصفي، مقارنةً بالعلاج البديل، حيث أفاد أكثر من 19٪ من المشاركين أن الدواء ساهم في القضاء على الألم في غضون ساعتين، وحوالي 40٪ منهم أفادوا بأن الدواء عمل على الحد من معظم الأعراض المزعجة المرتبطة بالصداع النصفي، والتي تشمل حساسية الضوء والضوضاء. وهذا بالمقارنة مع ما يقرب من 12٪ و28٪، على التوالي، نتيجة الدواء البديل. وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً المبلغ عنها هي الغثيان، والنعاس، وجفاف الفم.

ويمكن علاج بعض أنواع الصداع النصفي بأدوية بدون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين، أو الأسيتامينوفين، أو الأسبرين، إذا تم تناولها عند ظهور العلامات الأولى لحدوث الصداع النصفي. أما في حال عدم فعالية هذه الأدوية، فالعلاج الأكثر شيوعاً يكون بفئة من الأدوية تُسمى أدوية التريبتان، والتي تعتبر أكثر فاعلية من إبروجيبانت. ولكن هذه الأدوية تعمل عن طريق تقييد الأوعية الدموية الموجودة حول الدماغ لإيقاف الألم، وبالتالي فهي ليست آمنة للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية.

ويعاني نحو مليار شخص في جميع أنحاء العالم من الصداع النصفي. ووفقاً لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، تؤثر هذه الحالة على واحدة من كل 5 نساء وعلى واحد من كل 16 رجلاً.