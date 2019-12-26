في رسالة عيد الميلاد… ملكة بريطانيا تشيد بتحرك الشبان لمكافحة تغير المناخ

قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في رسالتها بمناسبة عيد الميلاد يوم الأربعاء إنها انبهرت بحيوية الشبان في جهود التصدي لتدمير البيئة.

وأضافت الملكة، التي يبلغ عمرها حاليا 93 عاما وكانت صبية إبان الحرب العالمية الثانية، "التحديات التي تواجه كثيرين اليوم قد تكون مختلفة عن تلك التي واجهها جيلي. لكنني انبهرت بكيفية تحلي الأجيال الجديدة بشعور الإحساس بالمسؤولية تجاه قضايا مثل حماية البيئة و(تغير) المناخ"، بحسب "رويترز".

وقد ألهمت الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ ريتا تونبري (16 عاما) ملايين الشبان للمطالبة بإجراءات أسرع في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

واختارت مجلة تايم الأمريكية تونبري، التي تحول تظاهرها بمفردها خارج البرلمان السويدي لحركة عالمية، شخصية عام 2019.