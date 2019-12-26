لحظة كسوف الشمس الحلقي النادر في السعودية... فيديو

وكان وزير التعليم السعودى قد وجه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة، اليوم الخميس، إلى الساعة التاسعة صباحا.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قرار وزير التعليم جاء بسبب ظاهرة كسوف الشمس، وحرصا على سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس، كما وجه وزير التعليم السعودي، الجامعات بما تراه مناسبا حيال ذلك.

وشهدت سماء المملكة العربية السعودية مع شروق اليوم الخميس، كسوفا حلقيا نادرا للشمس بدأ من الساعة 5:30 إلى 7:45 صباحا، تقريبا.

وجاء في قرار الوزير: "ونظرا لتزامن ظاهرة الكسوف مع توجه الطلاب والطالبات في المدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي، وحرصا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة، وخشية تعرض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، وما قد يتسبب في حدوث إصابات للعين، وحروق بمركز الإبصار، تم تأجيل الاختبارات إلى الساعة التاسعة صباح غد الخميس".