مصر... إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب الطقس السيئ

ألغت سلطات الطيران المدني في محافظة الأقصر، جنوبي مصر، اليوم الخميس، جميع رحلات البالون الطائر، لعدم استقرار حالة الطقس، وقوة تيار الهواء.

وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أن القرار جاء بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك حرصا على حياة الركاب الذين اعتزموا الإقلاع صباح اليوم.

وكإجراء احترازي قررت بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية تعطيل الدراسة، حفاظا على حياة التلاميذ، كذلك الأمر بالنسبة للجامعات.

وفى توقعات لخبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أكدوا أنه من المحتمل أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء. بحسب موقع "مبتدا".

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.