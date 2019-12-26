كشف سبب غياب الأمير هاري وزوجته عن احتفالات عيد الميلاد

غاب الأمير البريطاني "هاري" وزوجته "ميغان ماركل" وابنهما "آرتشي" عن احتفال عيد الميلاد الذي عقدته الملكة، إليزابيث الثانية، في مزرعتها في ساندرينغهام. وتقيم الملكة الاحتفال هناك كل عام منذ 1988.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمير هاري قد أعلن أن الثلاثة سيقضون احتفالات عيد الميلاد مع والدة ميغان، في أمريكا، موضحا في بيان رسمي أن "هذا القرار يتماشى مع التقاليد التي وضعها سابقاً أعضاء آخرون من العائلة، ويحظى بدعم صاحبة الجلالة الملكة"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وربطت عدة صحف بريطانية هذا الغياب باعتباره مؤشرا على خلاف ما بينهم، فيما اعتبرت مارلين كونيغ، مؤلفة وخبيرة في العائلة المالكة البريطانية لمجلة تايم الأمريكية أن هذا الغياب هو أمر طبيعي، له علاقة بشكل أساسي بكون والدة ميغان غير قادرة على رؤية حفيدها أغلب أوقات السنة، وانتهازهم هذه الإجازة للذهاب إليها، أمر طبيعي يحدث في جميع العائلات.

ولفت الكثير من البريطانيين، أول من أمس، غياب صورة هاري وزوجته ميغان ماركل، عن الصورة الرسمية للملكة بعد تسجيلها "خطاب الميلاد" من وراء مكتب خشبي مصقول، وتساءل كثيرون عن سبب «إقصائهما» من الصورة.

وبدا الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة (جورج وشارلوت ولويس) في الصورة الأبرز وسط إطار أبيض كبير، وعلى يمينها صورة للملك جورج السادس بالأبيض والأسود وهو يلقي خطاباً لطمأنة البريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية في عام 1944. وعلى يسارها صورة ولي العهد تشارلز وزوجته كاميلا. وفي الخلفية بدا زوج الملكة الأمير فيليب، الذي خرج من المستشفى بعد فحوص طبية صباح اليوم.