السعودية... القبض على 50 متحرشا و51 مخالفا للذوق العام خلال يومين

ألقت شرطة العاصمة السعودية الرياض، القبض على 50 متهمًا في قضايا تحرش مختلفة خلال يومين، بعد توفر أدلة على تورطهم.

نقلت صحيفة "المواطن" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عن القبض على خمسين متهماً في قضايا تحرش مختلفة.

وأوضح المتحدث أن القبض على المتهمين جاء "بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، كما ألقت شرطة الرياض القبض على 51 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام".

يأتي ذلك في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ ، فقد جرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ضبط 22 رجلًا و29 امرأة، وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.