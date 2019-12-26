مانشستر يونايتد يحسم الجدل حول انتقال بوغبا إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، عن موقف نادي مانشستر يونايتد من بيع النجم الفرنسي بول بوغبا، إلى ريال مدريد الإسباني.

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء اليوم، الخميس، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أبدى استعداده بيع بول بوغبا إلى ريال مدريد؛ بشرط أن يكون المقابل مغريا، حيث قدر النادي الإنجليزي قيمة لاعبه الفرنسي الأصل، بـ160 مليون جنيه إسترليني، أو 85 مليونا فقط بالإضافة إلى بطاقة الشاب البرازيلي، فينيسيوس جونيور.

وأفادت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي ، قد طلب التعاقد مع بوغبا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وما يزال يرغب التعاقد معه.

وسبق أن علق نادي ريال مدريد الإسباني على ما تردد عن ضم لاعب وسط الفريق الأول بمانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في الميركاتو الشتوي المقبل خلال شهر يناير/كانون الثاني 2020.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، السبت الماضي، أن المسؤولين في النادي الملكي الإسباني أبلغوا بوغبا بفشل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب مشاكل مالية.

وأفادت الصحيفة بأن بوغبا، على الرغم من عدم مشاركته في المباريات لما يزيد عن ثلاثة أشهر كاملة، فإن ناديه الإنجليزي رفض بيعه، أو التفريط فيه، حيث رفض رئيس مجلس نادي مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل، في وقت فشلت فيه محاولات التعاقد معه من قبل نادي ريال مدريد الإسباني.

وأوردت الصحيفة الإسبانية أن فريق ريال مدريد يعاني من وجود عجز في الميزانية السنوية بقيمة 200 مليون يورو، بسبب المبالغ التي تم صرفها في الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل ضم أكثر من صفقة كان يحتاجها المدرب الحالي، زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العجز المادي هو السبب وراء عدم التعاقد مع بوغبا الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المدير الفني للفريق الملكي، زين الدين زيدان، كان يرغب التعاقد مع مواطنه الفرنسي، من أجل تعويض الرحيل المتوقع للكرواتي، لوكا مودريتش.

وبالعرض الذي أعلنه النادي الإنجليزي على النادي الملكي، فإن الأمر يبدو صعبا على رحيل بوغبا إلى ريال مدريد، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.