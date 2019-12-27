حقيقة تفاوض الزمالك مع عبدالله السعيد

حسم نادي الزمالك المصري موقفه من ضم اللاعب الدولي، عبدالله السعيد، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول لكرة القدم الحالي ونادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وترددت أنباء عن ضم الزمالك للسعيد خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، أو فترة الانتقالات الشتوية، رغم أنه لا يحق للزمالك سوى ضم صفقة واحدة فقط.

وقال أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة في الزمالك في تصريحات لقناة "القاهرة والناس"، مساء أمس الخميس، إن الزمالك لم يفتح أي مفاوضات مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز في الساعات الماضية، وبأن كل ما تردد في هذا الإطار غير صحيح.

وأشارت بعض وسائل الإعلام المصرية والعربية، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى وجود مفاوضات بين الزمالك وعبدالله السعيد، لضمه إلى القلعة البيضاء.