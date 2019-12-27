كشف أسباب رائحة الفم الكريهة

وأكدت وكالة "سكاي نيوز"، أن خبير التغذية الألماني أوفه كنوب، قد أوضح أن رائحة الفم الكريهة تشير إلى الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز "سكر الحليب".

وذكر أوفه كنوب، أن نقص إنزيم اللاكتوز يؤدي إلى وصول اللاكتوز إلى المعدة دون أن يتم هضمه، ويتعرض للتخمر بفعل بكتيريا الأمعاء، وخلال هذه العملية تنشأ غازات تؤدي إلى انبعاث رائحة تخمر من الفم، بالإضافة إلى الرائحة الكريهة للبراز.

ومن الأعراض الأخرى لعدم تحمل اللاكتوز، الانتفاخ والغثيان وتقلصات البطن الشديدة والإسهال، خاصة بعد تناول منتجات الألبان، خاصة وأن اللاكتوز يختبئ في أغذية أخرى كالمعجنات والآيس كريم.

وشدد خبير التغذية الألماني على استشارة الطبيب، للتحقق من الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز من خلال اختبار تنفس.

وفي حال التحقق من الإصابة، ينبغي على المريض اللجوء إلى الأغذية الخالية من اللاكتوز، والتي باتت متوفرة بكثرة في الأسواق.

ومعالجة هذه المشكلة بات ممكنة بطرق مختلفة، ومنها الاهتمام بصحة الفم والعناية الجيدة بالبشرة واستخدام المنتجات المعطرة.

كذلك من المفيد الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية مثل وصفة "عصير التفاح الأخضر والنعناع والبقدونس" للقضاء على كل تلك الروائح.