الأرصاد المصرية: انخفاض درجات الحرارة يصل لحد الصقيع

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يسود غدا السبت طقس بارد يصل لحد الصقيع في بعض المناطق.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا ، بارد ليلا، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

كما توقع الخبراء أن تصل الحرارة لحد الصقيع على المزروعات فى منطقة وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، على مناطق من شمال البلاد .

ويشهد طقس الغد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وبعض مناطق شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.