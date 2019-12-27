الشرطة المصرية تنقذ قطة عالقة بأعلى نخلة... صور

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن اللواء عاطف مهران، مدير أمن محافظة الشرقية، كان قد تلقى إخطارا يفيد بتلقي الحماية المدنية، بلاغا بوجود قطة عالقة أعلى نخلة في حديقة عامة بمدينة الزقازيق لمباشرة الواقعة.

صور.. الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة أعلى نخلة بالزقازيق وتحرر محضر بالواقعةhttps://t.co/u8zS3s89Kh — المستقبل (@ElmostaqbalN) December 27, 2019

وأوضحت الصحيفة، أن قوة من الحماية المدنية انتقلت إلى مكان القطة المبلغ عنها، حيث تعاملت القوات مع القطة وتم إنقاذها، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

بعد 4 أيام.. الحماية المدنية تنقذ قطة علقت في نخلة بالشرقية - صورhttps://t.co/dIxGPKjLkx — مصراوي (@masrawy) December 27, 2019

يذكر أن الشرطة المصرية كانت قد ألقبض على مجموعة من الشبان اعتدو على كلب في منطقة المطرية في القاهرة بطريقة وحشية باستخدام السكاكين ما تسبب بوفاته.

وانتشرت مشاهد فيديو وصور، لقيام 4 أشخاص بالاعتداء على الكلب باستخدام السكاكين ماتسبب بجروح غائرة في جسده أودت بحياته، وسط محاولة بعض السكان منعهم من القيام بفعلتهم.

وتحركت النيابة المصرية بعد انتشار الفيديو وألقت القبض، اليوم الثلاثاء، على الفاعلين الذين ادعوا بأن الكلب كان يعتدي على ماشيتهم.