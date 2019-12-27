أسوان تتصدر أكثر المدن المصرية بحثا عن كرة القدم في 2019... وترتيب القاهرة مفاجأة

ذكرت جريدة "المال" المصرية أن محافظتي قنا والوادي الجديد تلت أسوان من حيث المدن الأكثر بحثا عن كرة القدم، بينما جاءت سوهاج فى المركز الرابع، ثم المنيا، وحصدت أسيوط المركز السادس، تلتها شمال سيناء، والمنوفية، ثم كل من البحيرة والفيوم، واحتلت الجيزة المركز 23.

وجاءت المفاجأة بأن العاصمة القاهرة حلت فى المركز 25، وبحسب المؤشر، فإن ترتيب المدن يتغير بشكل لحظي طبقا لكلمات البحث وعدد مستخدميها.

وارتبطت عمليات البحث عن مصطلح كرة القدم فى مصر خلال 2019 بعدد من المفاهيم المرتبطة منها أجمل أهداف كرة القدم 2019، رمز الوفاء فى كرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، واتحاد الألعاب الرياضية، والألعاب الأوليمبية الصيفية 2020.

يشار إلى أن غوغل تريندس هى خدمة عامة مقدمة من شركة غوغل العالمية تقوم على إحصائيات تتعلق بمصطلحات البحث نحو شتي أنحاء العالم بلغات مختلفة.