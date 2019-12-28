نصيحة ستيفن هوكينغ "المثالية" للتغلب على الاكتئاب

قبل يوم من احتفال الراحل ستيفن هوكينج بعيد ميلاده السادس والسبعين، ألقى عالم الفيزياء محاضرة في المعهد الملكي في لندن حول الاكتئاب.

في المحاضرة، التي حضرها نحو 400 شخص، ربط هوكينج من خلال تشبيه شعري بين الثقوب السوداء والاكتئاب، في رسالة أمل لأولئك الذين يعانون من صعوبات فيما يتعلق بالصحة العقلية.

"هناك مخرج دائما"

قال هوكينج: "إن رسالة هذه المحاضرة هي أن الثقوب السوداء ليست سوداء كما هي مرسومة، إنها ليست السجون الأبدية كما يُعتقد عنها من قبل".

وأضاف: "الثقب الأسود ينتج لنا أشياء كثيرة، وربما ينبثق عنه عالما آخر، لذلك إذا كنت تشعر بأنك في ثقب أسود، لا تستسلم - فهناك دائما مخرج".

ويعتبر الاكتئاب من الاضطرابات النفسية الشائعة، فعلى الصعيد العالمي، يعاني أكثر من 300 مليون شخص من جميع الأعمار من الاكتئاب، بحسب منظمة الصحة العالمية.

والاكتئاب هو السبب الرئيسي للعجز في جميع أنحاء العالم، وهو المساهم الأساسي في العبء العالمي الكلي للمرض، وفي أسوأ حالاته، يمكن أن يفضي إلى الانتحار.

كما تحدث هوكينج عن تقديره لإنجازاته وما حققه في حياته، وخاصة أنه مصاب بمرض العصبون الحركي منذ تشخيصه في عام 1963.

وقال: "على الرغم من أنه من المؤسف الإصابة بمرض عصبي حركي، لكنني كنت محظوظا جدا، تقريبا كل شيء آخر".

توقف عن الغضب!

وأضاف هوكينج: "لقد حالفني الحظ في العمل في الفيزياء النظرية في وقت رائع، وهو أحد المجالات القليلة التي لم تكن فيها الإعاقة عائقا خطيرا"، ناصحا:

"من المهم أيضا ألا تغضب، بغض النظر عن مدى صعوبة الحياة التي قد تبدو عليها، لأنك قد تفقد كل الأمل إذا لم تتغلب على شعور أن تأخذ كل شيء بجدية وحساسية بالغة مع نفسك ومع الحياة بشكل عام".

يذكر أن العالم البريطاني، والأستاذ الجامعي، ستيفن هوكينغ، توفي في 14 مارس/آذار 2018، وقد أنجز أعمالا رائدة في الفيزياء وعلم الكونيات وساعدت كتبه على جعل العلم متاحا للجميع.