شيخة قطرية تتعرض للتهديد وتكشف "المستور"

وغردت الشيخة القطرية ردا على التهديدات على صفحتها الشخصية على تويتر قائلة: "ذباب دليم الإلكتروني عاود لممارساته القذرة! فقد أطلق ذبابه لإرسال مئات الرسائل على صفحتي الشخصية على انستجرام! وهنا بعضها.. كنوع من التهديد والضغط النفسي لدفعي للاستسلام عن الكتابة دفاعاً عن وطني! ولكن هيهات لن أستسلم لتهديداتكم القذرة وقذفكم لي! سأدافع عن وطني حتى آخر قطرة من دمي".
#ذباب_دليم الالكتروني عاود لممارساته القذرة!فقد أطلق ذبابه لإرسال مئات الرسائل على صفحتي الشخصية على انستجرام!وهنا بعضها👇🏻— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 26, 2019
كنوع من التهديد والضغط النفسي لدفعي للاستسلام عن الكتابة دفاعاً عن وطني! ولكن هيهات لن استسلم لتهديداتكم القذرة وقذفكم لي!
سأدافع عن وطني حتى آخر قطرة من دمي pic.twitter.com/HMaPoPCpU0
كما قالت في تغريدة أخرى نشرتها على "التويتر": "أي رجولة التي يعرفها الذباب الإلكتروني التابع لـ دول الحصار حين يتعرضون للنساء والأعراض! أي رجولة تلك التي تسمح لك أن تهدد أي امرأة كانت! فما بالك بتهديدك لامرأة فقط لأن قلمها أزعجك! ذلك القلم الذي دافعت فيه عن وطنها وفندت به أكاذيبكم! لا رجولة ولا مبادئ! مجرد ذكور وعاهات!".
أي رجولة التي يعرفها #الذباب_الالكتروني التابع لـ #دول_الحصار حين يتعرضون للنساء والأعراض!— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 26, 2019
أي رجولة تلك التي تسمح لك أن تهدد أي إمرأة كانت!
فما بالك بتهديدك لإمرأة فقط لأن قلمها أزعجك! ذلك القلم الذي دافعت فيه عن وطنها وفندت به أكاذيبكم!
لا رجولة ولا مبادئ! مجرد ذكور وعاهات!
وأثارت هذه التغريدات ردودا على صفحتها الشخصية على "تويتر" حيث قامت بإعادة نشرها مرة أخرى.
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