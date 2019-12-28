شيخة قطرية تتعرض للتهديد وتكشف "المستور"

كشفت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، يوم أمس الجمعة، عن رسائل تهديد عدة تلقتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارها على التوقف عن الكتابة.

وغردت الشيخة القطرية ردا على التهديدات على صفحتها الشخصية على تويتر قائلة: "ذباب دليم الإلكتروني عاود لممارساته القذرة! فقد أطلق ذبابه لإرسال مئات الرسائل على صفحتي الشخصية على انستجرام! وهنا بعضها.. كنوع من التهديد والضغط النفسي لدفعي للاستسلام عن الكتابة دفاعاً عن وطني! ولكن هيهات لن أستسلم لتهديداتكم القذرة وقذفكم لي! سأدافع عن وطني حتى آخر قطرة من دمي".

#ذباب_دليم الالكتروني عاود لممارساته القذرة!فقد أطلق ذبابه لإرسال مئات الرسائل على صفحتي الشخصية على انستجرام!وهنا بعضها👇🏻

كنوع من التهديد والضغط النفسي لدفعي للاستسلام عن الكتابة دفاعاً عن وطني! ولكن هيهات لن استسلم لتهديداتكم القذرة وقذفكم لي!

سأدافع عن وطني حتى آخر قطرة من دمي pic.twitter.com/HMaPoPCpU0 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 26, 2019

كما قالت في تغريدة أخرى نشرتها على "التويتر": "أي رجولة التي يعرفها الذباب الإلكتروني التابع لـ دول الحصار حين يتعرضون للنساء والأعراض! أي رجولة تلك التي تسمح لك أن تهدد أي امرأة كانت! فما بالك بتهديدك لامرأة فقط لأن قلمها أزعجك! ذلك القلم الذي دافعت فيه عن وطنها وفندت به أكاذيبكم! لا رجولة ولا مبادئ! مجرد ذكور وعاهات!".

أي رجولة التي يعرفها #الذباب_الالكتروني التابع لـ #دول_الحصار حين يتعرضون للنساء والأعراض!

أي رجولة تلك التي تسمح لك أن تهدد أي إمرأة كانت!

فما بالك بتهديدك لإمرأة فقط لأن قلمها أزعجك! ذلك القلم الذي دافعت فيه عن وطنها وفندت به أكاذيبكم!

لا رجولة ولا مبادئ! مجرد ذكور وعاهات! — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 26, 2019

وأثارت هذه التغريدات ردودا على صفحتها الشخصية على "تويتر" حيث قامت بإعادة نشرها مرة أخرى.