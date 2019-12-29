تعرف على أكثر 10 دول استهلاكا للقهوة في العالم

يصنف مشروب القهوة على أنه أحد أكثر أنواع المشروبات انتشارا في العالم بالإضافة لاستهلاكه بشكل متفاوت بين الدول، في الوقت الذي تعتبر فيه اليمن مهد هذا المشروب.

انطلقت فكرة مشروب القهوة في اليمن في القرن الخامس عشر، لينتقل بعدها إلى كافة أنحاء العالم.

نشر موقع Worldatlas الكندي، قائمة بأكثر 10 دولا استهلاكا للقهوة في العالم، في الوقت الذي لم تشهد فيه القائمة تواجد اليمن.

10-كندا: 6,5 كيلو غرام للشخص الواحد

يعتبر مشروب القهوة من المشروبات التي تحظى بشعبية كبيرة في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 33 مليون نسمة، وبحسب "جمعية القهوة" فإنه المشروب الأكثر استهلاكا في البلاد.

وتنتشر المقاهي بطول البلاد وعرضها، ويوجد في كل منطقة متاجرها الخاصة التي تحضر القهوة بشكل مختلف عن غيرها، إلا أن الكثيرين يفضلون تحضيره في المنزل.

ويعود السبب الرئيسي لاستهلاك القهوة لبرودة الطقس والشتاء الطويل.

9-لوكسمبورغ: 6,5 كيلوغرام للشخص الواحد

يستهلك سكان هذه الدولة الصغيرة كميات كبيرة من القهوة، وتنفرد لوكسمبورغ بتحضير بعض أنواع الإسبريسو الخاصة مثل "الحليب الروسي" وهو مشروب لاتيه في الأساس، بالإضافة لمشروب "غورماند".

8-بلجيكا: 6,8 كيلوغرام للشخص الواحد

حيث يتسهلك مواطنوا هذه الدولة الاوروبية 1,35 كوب من القهوة يوميا، وتقوم بتوفير احتياجاتها من القهوة بشكل عام من مستعمراتها السابقة كالكونغو ورواندا.

7-سويسرا: 7,9 كيلوغرام للشخص الواحد

حيث تحظى المشروبات المشتقة من الاسبريسو بشعبية كبيرة، وأهمها مشروب "القهوة بالكريمة" القريب من القهوة الأمريكية.

في الوقت الذي لايفضل به السويسريون القهوة المصفاة، ويصل معدل استهلاك الشخص الواحد لخمسة أكواب يوميا، كما وقد يصل سعر الكوب الواحد الى 3,5 دولار.

6-السويد: 8,2 كيلوغرام للشخص الواحد

حيث تعتبر القهوة في هذا البلاد بأنها طريقة للحياة وليست مجرد مشروب، حيث يتنشر مايعرف بمصطلح "فيكا" أي تناول القهوة مع الكعك أو المعجنات.

5-هولندا: 8,4 كيلوغرام للشخص الواحد

يعتبر الهولنديون أول الشعوب الأوروبية التي حصلت على أشجار القهوة من اليمن، عن طريق تاجر الأقمشة بيتر فان دن بروك.

لتستخدم حبوب هذه الأجشار في زراعة القهوة الهولندية، لتصبح مستعمرات جاوا وسورينام أكبر مورد للقهوة للقارة الاوروبية.

4-الدنمارك: 8,7 كيلوغرام للشخص الواحد

يستهلك المواطن الدنماركي 1,46 كوب من القهوة يوميا، وكغيرها من الدول الإسكندنافية أصبحت القهوة عادة مع كل وجبة.

هذا ورغم احتلال الدنمارك للمركز السادس في قائمة أغلى أسعار للقهوة في العالم، إلا أن الدنماركيون يستهلكون هذا المشروب بكميات كبيرة.

3-آيسلندا: 9 كيلوغرام للشخص الواحد

يستهلك المواطن الآيسلندي حوالي 5 أكواب من القهوة يوميا، في الوقت الذي تنتشر الكثير من المقاهي الخاصة بتحضير أنواع مختلفة من القهوة.

2-النرويج: 9,9 كيلوغرام للشخص الواحد

انتشرت القهوة في أوائل القرن الثامن عشر بين الأغنياء لتصبح لاحقا مشروبا شعبيا.

1-فنلندا: 12 كيلو غرام للشخص الواحد

تعتبر القهوة خفيفة التحميص جدا، وهي أخف كثيرا من أي مكان آخر في العالم، الأكثر انتشارا في البلاد.

وغالبا يتناول الفنلنديون القهوة طوال اليوم، وكل يوم، وتطالب معظم النقابات العمالية براحات لتناول القهوة.