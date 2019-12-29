أكثر من مليون حالة عنوسة بين شباب وفتيات مصر

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، إن مصر بها أكثر من مليون حالة عنوسة بين الرجال والنساء، وذلك طبقا لنتائج تعداد عام 2017.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، عن الجهاز أن عدد الذكور الذين لم يتزوجوا يبلغ حوالي 687 ألف حالة، وهم الذكور أكبر من 35 سنة.

أما الإناث، فبلغت أرقام العنوسة 472 ألف حالة، وتزيد نسبة العنوسة بين الذكور في الحضر بنسبة 8.6 % مقابل 4.2 % فى الريف.

وتبلغ النسبة بين الإناث 2.4 في المدن مقابل 6.2 % في الريف.

وأرجع جهاز الإحصاء نسب العنوسة إلى "غلاء المسكن، وتكاليف الزواج من مهر، وتجهيز المنزل، وارتفاع نسب البطالة، والانشغال بالعمل والدراسة بين الفتيات، كذلك ضعف الأجور التى يتقاضاها الشباب.

وجاءت محافظة قنا، جنوب مصر بأعلى معدل للزواج في الجمهورية، بعدها القاهرة، وكان أعلى متوسط للزواج بين الذكور فى محافظة مطروح.