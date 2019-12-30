كلوب يفشل في تحطيم أرقام مورينيو مع تشيلسي

فشل المدرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، في تحطيم رقم نظيره جوزيه مورينيو خلال مسيرته السابقة مع تشيلسي.

واستطاع ليفربول أن يحقق الفوز على وولفرهامبتون بهدف دون رد، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليختتم مبارياته في عام 2019.

وحصد ليفربول 98 نقطة من 37 مباراة لعبها خلال العام في الدوري الإنجليزي، بمعدل 2.65 نقطة لكل مباراة.

2.65 - Liverpool end 2019 having earned 98 points from 37 Premier League matches; their ratio of 2.65 points per game is the second highest ever achieved by a team in a single year in the competition, behind only Chelsea’s 2.66 in 2005. Zenith. pic.twitter.com/8OBh8qOvSs — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2019

وتعتبر تلك ثاني أفضل نتيجية في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث أكبر نتيجية مسجلة باسم جوزيه مورينيو خلال تواجده مع تشيلسي في فترته الأولى عام 2005، بمعدل 2.66 نقطة لكل مباراة، وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات.

وحقق ليفربول إنجازا ثانيا هذا العام بمواصلة الفوز على ملعبه "أنفيلد" لمدة 50 مباراة أي منذ عام 2017.

50 - Liverpool are now unbeaten in 50 home league games (W40 D10); this is only the third time any side has gone 50+ home matches without defeat in English top-flight history, after Chelsea (86 between 2004-2008) and Liverpool themselves (63 between 1978-1980). Innings. pic.twitter.com/wTwcSOMnrI — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2019

ولكنه لم يتخط الرقم التاريخي المسجل باسم تشيلسي في عهد مورينيو بالفوز على ملعبه لمدة 86 مباراة منذ عام 2004 حتى 2008.

ويمتلك ليفربول في رصيده 55 نقطة من 19 مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي حتى الآن، بينما لدى تشيلسي 35 نقطة من 20 مباراة لعبها.