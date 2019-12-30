محكمة صينية تقضي بسجن عالم "التعديل الوراثي" ثلاث سنوات

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن محكمة صينية أصدرت، اليوم الاثنين، حكما بالسجن ثلاث سنوات على العالم الذي كان قد زعم أنه استطاع تعديل جينات وراثية لأطفال لأول مرة في العالم.

وقال هوجي يانكوي في نوفمبر /تشرين الثاني عام 2018 إنه استخدم تكنولوجيا تعديل الجينات المعروفة باسم كريسبر-كاس 9 لتغيير جينات طفلتين توأمين، ما أثار رد فعل غاضب في الصين والعالم بشأن أخلاقيات أبحاثه وعمله، حسبما نقلت رويترز.

وكان نائب رئيس الوزراء الصيني للعلوم والتكنولوجيا، شو نانبينغ، قد قال في وقت سابق: " تعد التجربة خرقا عظيما لقوانين الصين، كما أنها تتناقض تماما مع الأخلاق والقيم الأكاديمية".

وأضاف شو، أن رئاسة الوزراء أمرت السلطات المعنية بإيقاف جميع الأنشطة العلمية للباحث ولكل المشاركين في التجربة، وأشار أنه يمكن لكل المشاركين في التجربة أن يتلقوا عقابا، وسيتبين ذلك عند انتهاء التحقيقات.

ويعيش الباحث هوجي يانكوي، في مدينة شنتشن في الصين، وهو أستاذ في جامعة "Southern University of Science and Technology"، التي صرح منها مؤخرا عن نجاح البحث العلمي.

ورفض علماء صينيون ما قام به الباحث، وأصدروا بيانا، وقع عليه أكثر من 120 عالما صينيا، لإدانة أبحاثه. ووصفو عمله بـ "الجنون"، داعين السلطات إلى سن قوانين حول هذا النوع من الأبحاث.

وكان هدف العالم الصيني ليس العلاج أو منع مرض وراثي، ولكن محاولة غرس قدرة لا يملكها الإنسان العادي، هي مقاومة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.