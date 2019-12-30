"جي بي إس" غوغل بصوت فنانة كوميدية مصرية... فيديو

صرحت فنانة كوميدية مصرية بأن العمل يجري على إعداد إصدار من تطبيق التتبع "GPS"، الخاص بغوغل، باستخدام صوتها بدلا من الصوت التقليدي المعروف في التطبيق.

وقالت الفنانة المصرية بدرية طلبة، إنها بصدد عمل تطبيق "GPS"، بصوتها، وذلك تنفيذًا لرغبة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما جاء في تصريحاتها لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة "دي أم سي".

وأشارت بدرية إلى أنه تم لقاء مع مسؤولي "غوغل" فى مصر، وعرضت الفكرة عليهم، وجارى الدراسة لتنفيذها، مستطردة: "الناس بقت تختار تشغل مين، إفيهات بدرية طلبة أو الراجل بتاع GPS" بحسب تعبيرها.

يذكر أن تطبيق "خرائط غوغل" كان قد أطلق ميزة جديدة تعتمد على تحديد سرعة سير السيارة، ووفقا لما نشره موقع "Mobigyaan". يتعين أولا تحميل أحدث إصدار من التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد. عقب ذلك، يتم فتح التطبيق والتوجه إلى الإعدادات "Setting"، واختيار إعدادات التنقل "Navigation Settings"، ومن ثم الضغط على إعدادات القيادة "Driving options".