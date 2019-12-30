مصرية بين أفضل 10 لاعبات كرة سلة في العالم

وقع اختيار الاتحاد الدولي لكرة السلة على لاعبة النادي الأهلي المصري، ثريا محمد، لتكون ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم لعام 2019.

واحتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بمختلف مواقع السوشيال ميديا، باللاعبة ثريا محمد، ووصفتها بـ "كليوبترا"، بعد تصنيفها ضمن أفضل 10 لاعبات كرة سلة على مستوى العالم فى 2019 فى منافسات 3/3 خلال العام، نظرا للمستوى الذى ظهرت به مع الفراعنة في البطولة الأفريقية، والتي حصدت خلالها أفضل لاعبة، والتي أقيمت بأوغندا، وتوجت مصر بلقبها.

ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر صورة للاعبه الفريق الأول لكرة السلة، وهي متوجه بـ "تاج" ووصفها بالملكة كيلوبترا، نظراً للتصنيف الجديد، فيما تفاعل المتابعين مع المنشور بالإشادة باللاعبة وأدائها المميز.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة السلة، قد نشر قائمة تضم أفضل 10 لاعبات خلال العام، ومن بينهن لاعبة الأهلي، مع نشر معلومات عنها، ومن حيث السن، والبطولة الفائزة بها، وكذلك وصف الحركات التي قامت بها خلال مباراة نهائي كأس أفريقيا 3/3، مع وصفها بجملة "يجب أن تشاهدها دائما فى كل مرة تنطلق فيها إلى الملعب"، حسبما ذكرت صحيفة اليوم السابع.