طريقة بسيطة تجعل القهوة علاجا سحريا للصداع

يستخدم الكثيرون من محبي القهوة هذا المشروب لزيادة الانتباه والتركيز، إلا أنه لا يفلح دائما في تخفيف صداع الرأس.

كشفت بوابة "هايل براكسس" العلمية الألمانية، عن أنه يمكن للمرء تناول قهوة الإسبريسو مع إضافة الليمون إليها للتخلص من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة، حسبما نقلت سكاي نيوز.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن البوابة، على أن قهوة الإسبريسو مع الفاكهة الحمضية تساعد في التخلص من الصداع، فضلا عن أنها مفيدة في حالات الصداع النصفي، وذلك من خلال تناول كوب من قهوة الإسبرسو غير المحلاة مع عصرة نصف ليمونة.

وأضاف المصدر أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير إيجابي على الصداع، لأنه يمنع تكوين إنزيم يساهم في الشعور بالألم، كما أن إضافة الليمون تساهم في الحد من الشعور بالألم في الجسم بشكل عام، لكن الموقع ينصح باستشارة طبيب مختص إذا استمر الصداع بعد تناول القهوة مع الليمون.