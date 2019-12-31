فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا تتسلق الأهرامات والأمن المصري يتدخل... فيديو

أثارت عارضة الأزياء الأمريكية، كينسي ولانسكي، التي اقتحمت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الماضية بين ليفربول وتونهام بملابس شبه عارية، الجدل مرة أخرى بعد تسلقها لأحد أهرامات الجيزة.

عارضة الأزياء الأمريكية، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستغرام" يوثق لحظة تسلقها للهرم الأكبر.

وعلق أحد أصدقائها خلال الفيديو أن الشرطة قادمة للقبض عليها بعد وصولها لقمة الهرم بدون تصريح.

View this post on Instagram @liverichmedia @nickygathrite A post shared by Kinsey (@kinsey) on Dec 29, 2019 at 9:02am PST

وظهر أحد ضباط الأمن المصري خلال الفيديو وهو يدخل في مشادة مع أصدقاء كينسي بعد تسلقها بدون تصريح.

وفي نهاية المقطع المصور ظهرت كينسي وهي تخرج من أحد أقسام الشرطة المصرية حيث أكدت سعادتها بالتجربة التي أرادت أن توثق بها آخر لحظاتها في عام 2019.

وكانت كينسي ولانسكي اقتحمت نهائي دوري أبطال أورووبا بين ليفربول وتوتنهام والذي حسمه الريدز بهدفين دون رد، حيث ارتدت - وقتها – ملابس سوداء شبه عارية لموقع يحمل تصنيفا "جنسيا"، وفقا لموقع صحيفة "ميترو" البريطانية.