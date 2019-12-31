القضاء السعودي يسمح لمواطن بعبور جسر الملك فهد بدراجته النارية

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، أصدرت حكما قضائيا لمصلحة مواطن، بالسماح له بعبور جسر الملك فهد بدراجته النارية، بعد أن كانت قد رفضت إدارة الجسر ذلك دون مستند نظامي.

كان المواطن قد حاول العبور بدراجته النارية جسر الملك فهد، إلا أنه تم رفض عبوره بوسيلة الدراجة، فقام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية ضد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، يطلب السماح له بعبور جسر الملك فهد بدراجته النارية، "بعد أن تم منعه دون بيان أو سبب أو سند نظامي".

ومن جانبها ردت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على الدعوى، حسب حيثيات الحكم القاضي، بأن سبب المنع هو ازدياد الحوادث خلال الفترة الماضية، وهو ما نفاه المدعي، حيث لم يتم السماح للدرّاجات النارية بالعبور منذ افتتاح الجسر.

وقررت المحكمة إلغاء قرار المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المتضمن منع المواطن من عبور جسر الملك فهد بدراجته النارية.