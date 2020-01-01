ترامب يهنئ ابنه الأكبر وينشر صورة لهما

ونشر ترامب صورة لنجله البكر على انستغرام، أمس الثلاثاء، وهو رضيع معلقا: عيد ميلاد سعيد دونالد جونيور.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) 31 Дек 2019 в 5:46 PST

وولد دونالد جونيور في نيويورك يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1977، وهو حاليًا رجل أعمال أمريكي، وهو الابن الأكبر للرئيس ترامب، من زوجته الأولى عارضة الأزياء السابقة إيفانا.

والتحق بمدرسة خاصة في ولاية بنسلفانيا وتخرج من جامعة بنسلفانيا، وتولى ترامب جونيور وشقيقه إريك ترامب مسؤولية منظمة ترامب بعد فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي.