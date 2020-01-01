تقرير يكشف عن خطر اجتماعي جديد تشهده إسرائيل

كشفت تقارير اجتماعية إسرائيلية أرقام صادمة بالنسبة للدولة العبرية حيث بلغ عدد الفقراء فيها خلال عام 2019 حوالي مليون وثمانمائة ألف شخص بينهم حوالي ثمانمائة وأربعين ألف طفل.

ونقل موقع "تايم أوف إسرائيل" التقرير الإسرائيلي الصادر عن مؤسسة ​التأمين​ الوطني للعام الفائت الذي أفاد بتغييرات طرأت من خلال ارتفاع عدد الأولاد الفقراء وتدهور أحوال المسنين.

وأشار التقرير إلى أن عدد الفقراء في إسرائيل سنة 2018 بلغ مليونا وثمانمائة الف شخص بينهم ما يزيد على ثمانمائة وواحد وأربعين ألف طفل وهو ما يشكل ثلث عدد ​الأطفال​ في البلاد.

وبحسب المعطيات، فإن نسبة العائلات الفقيرة انخفضت بأربعة أعشار بالمائة، فيما ارتفع عدد الأطفال الفقراء بالنسبة ذاتها.

وفيما يتعلق بالمسنين، فإن نسبة الفقراء بينهم ارتفعت من سبعة عشر وعشرين بالمائة إلى ثمانية عشر وثمانية أعشار بالمئة.