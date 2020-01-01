بعد نجم عالمي.. تامر حسني الواجهة العالمية لـ"تيك توك"

علق الفنان المصري، تامر حسني، على اختياره كواجهة عربية عالمية لتطبيق "تيك توك".

نشر المغني والممثل المصري المعروف، تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، مساء اليوم، الأربعاء، مقطعا فيديو يظهر فيه إعلانه لصالح "تيك توك"، على واجهة برج خليفة في دولة الإمارات.

وتحدث حسني في مقطع الفيديو عن تحدي العام الحالي وهو كتابة أمنيتين؛ الأولى عامة والثانية خاصة.

وقال تامر حسني: "تشرفت باختياري الواجهة العربية العالمية لتيك توك.. للتطوير شكلاً ومضموناً من خلال أول تحدي عالمي لي بعد النجم العالمي ويل سميث، العام الماضي، واخترته تحدي إنساني إيجابي من خلال الأمنيات ليكون هدف واضح ومسجل صوت وصورة نسعى من أجل تحقيقه".

ومن آخر أخبار تامر حسني، لقاءه نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم، داني ألفيس، خلال زيارته الحالية للعاصمة المصرية، القاهرة، ومشاركته الغناء باللغة العربية.

وشارك ألفيس، في العشرين من الشهر الماضي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مقطعا مصورا يجمعه بتامر حسني، وهما يؤديان أغنية بالعربية.

وحاول داني ألفيس أن يظهر مهارته في اللغة العربية، وهو يقول "عايزين نولع الدنيا"، وهي من إحدى أغنيات تامر حسني، الذي دعمه خلال الغناء.