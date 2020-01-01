لتنقية الدم من السموم.. أضف هذه الأطعمة إلى مائدتك

تصاب أجساد البشر بالسموم التي تتراكم مع الوقت عن طريق المأكولات غير صحية والتعرض للتلوث وغيرها، ما يؤثر على وظائف أجهزة الجسم.

وعرض موقع "Food.ndtv" قائمة بأطعمة يمكن من خلال تناولها العمل على إعادة تنقية دم الجسم، وتجنب آثار المواد الكيميائية السامة.

ويعتبر البروكلي أحد أقوى الأطعمة التي تنقي الدم من السموم بشكل طبيعي، لاحتوائه على الكالسيوم وأوميغا 3 وفيتامين سي والبوتاسيوم والماغنسيوم ومضادات الأكسدة، وبالتالي يساعد على تقوية المناعة وطرد السموم من الجسم.

يأتي بعد ذلك بعض أنواع الفواكه مثل التفاح والخوخ والكمثرى والجوافة باحتوائها على الألياف التي تساهم في عملية تنقية الدم ومنع تراكم الدهون والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية الضارة به، بينما تساعد الفراولة والتوت على تنظيف الكبد.

وتعمل الخضروات الورقية على تدفق الدم بصورة سليمة، وزيادة إفراز الإنزيمات المسؤولة عن عملية تنقية الدم في الكبد، لذا يجب الحرص على تناول الخس والسبانخ وغيرها.

يعد الكركم من أفضل التوابل الطبيعية التي تساعد على محاربة الالتهابات وتعزيز عمل الكبد بصورة سليمة، كما يحتوي على عدد من المركبات التي تقوي المناعة لمحاربة المشكلات الصحية، فضلاً عن العناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على صحة الجسم.

يساعد شرب كوب من الماء الدافئ مع الليمون على تكسير الدهون وتخفيف الضغط على الكلى، فضلاً عن اكتساب العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تنقية الدم وأجهزة الجسم بشكل عام من السموم.