هيفاء وهبي "تركع" لتقبيل معجبة خلال حفل رأس السنة

أحيت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، أمس، الثلاثاء، حفلا غنائيا بمناسبة العام الجديد 2020، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن الممثلة والمغنية اللبنانية، هيفاء وهبي، أحيت حفلا ضخما بأحد فنادق القاهرة الكبرى، قدمت خلاله أفضل وأشهر أغانيها.

ونشرت البوابة مقطعا فيديو أظهرت من خلاله هيفاء وهبي أثناء حفلتها وهي "تركع" لتقبيل معجبة.

وظهرت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، بلوك فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، التي صورت معظم مشاهده في أوروبا، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن فيلم "أشباح أوروبا"، بطولة هيفاء إلى جانب أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، من إخراج محمد حماقي.