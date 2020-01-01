أسباب الإصابة بـ "عرق النسا" وطرق العلاج

ويشكو مريض "عرق النسا" من الشعور المتكرر بألم شديد في ساق واحدة، مع امتداد هذا الألم بطول الساق، بداية من أسفل الظهر إلى أصابع القدم، مع الشعور من وقت لآخر بتنميل في الأطراف، وهو ما يرتبط بتعرض الإنسان للإرهاق الشديد، والوقوف لوقت طويل.

وأكد الموقع الإلكتروني الطبي "scoopempire"، أن الإصابة بـ"العصب الوركي"، والمعروف باسم "عرق النسا" يسبب آلاما تبدأ من نهاية الظهر وتمتد لتشمل الساق بأكمله، وحتى أطراف القدم، كما أنه يسبب التنميل في الأطراف، وفي معظم الأحيان يكون في قدم واحدة فقط.

وعزى الموقع الطبي سبب "عرق النسا" إلى خروج أو انتفاخ جزئين من الفقرات القطنية الأخيرة من العمود الفقري، مما يسبب لهذه الأجزاء التهابا وألما نتيجة ضغط العمود الفقري عليهم، أي أن التحميل الزائد المتكرر على أعصاب الظهر، هو السبب الرئيس للمرض.

وحول علاج "عرق النسا"، أشار الموقع إلى أن العلاج يتم بالعديد من الطرق كمضادات الالتهابات، وجلسات العلاج الطبيعي مع الراحة التامة، وهي أصل علاجات التهاب الأعصاب، كذلك التحفيز الكهربائي لتقليل الأعراض العصبية، وهناك بعض الحالات التي تتطلب التدخل الجراحي.

ويشدد الموقع الإلكتروني على ضرورة تجنب التحميل على العصب بحمل أي أشياء ثقيلة، مع الراحة التامة عند الشعور بأي ألم حتى يزول تماما، وأنه يجب العودة للطبيب في حال استمرار المرض، طالما أنه تعدى عدة أسابيع دون علاج أو دون زوال.