أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال (0-2) في الدوري الإنجليزي... فيديو

سحق فريق أرسنال نظيره مانشستر يونايتد (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".