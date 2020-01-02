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15:53 02 يناير/ كانون الثاني 2020
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    الإعلامية نجوى قاسم

    من هي مذيعة "العربية" الراحلة نجوى قاسم... وما سبب وفاتها؟

    © AFP 2019 / RAMZI HAIDAR
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    نعت شبكة العربية، أحد أبرز وجوهها الإعلامية، المذيعة نجوى قاسم، التي توفت صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 52 عاما.

    وقالت "العربية" عبر موقعها الإلكتروني، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة "العربية" و"العربية الحدث"، الزميلة الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي".

    وأضافت الشبكة "إذ تنعي شبكة "العربية" و"العربية الحدث" الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحفي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".

    ذكر موقع "إرم نيوز"، أن المذيعة الراحلة نجوى قاسم ولدت في السابع من يوليو/ تموز عام 1967 في بلدة جون اللبنانية، إلا أنها قضت قسما كبيرا من عمرها خارج وطنها بسبب طبيعة عملها الصحفي كمراسلة ومقدمة برامج تتنقل بين العواصم.

    حصلت نجوى قاسم على شهادة البكلوريوس في الهندسة المعمارية، لكن حياتها المهنية تمحورت حول الصحافة والإعلام، إذ عرفها الجمهور العربي من خلال التلفزيون، كمراسلة ومذيعة أخبار في الحروب والاضطرابات التي شهدها العالم والمنطقة في السنوات الماضية، بدءا من أفغانستان ومرورا بالدول العربية المضطربة، وآخرها لبنان الذي يشهد احتجاجات واسعة ضد الطبقة السياسية.

    وتعرضت نجوى قاسم، لحادث انفجار سيارة مفخخة في العام 2004، بالقرب من مكتب قناة "العربية"، في بغداد خلف قتلى وجرحى، ونجت منه.

    انتقلت قاسم للعمل في قناة "العربية"، في عام 2004، بعدما بدأت عملها التلفزيوني في قناة "المستقبل" اللبنانية، حيث عملت هناك لأكثر من 11 عاما قبل الانتقال للعربية.

    وقبل أن تنعى "العربية" المذيعة الراحلة، أعلن زملاء نجوى قاسم وجمهور متابعيها الخبر، وكشف زميل الراحلة في مجموعة "إم بي سي" مصطفى الآغا أن سبب الوفاة هو "ذبحة صدرية".

    وذكر الآغا في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "بداية حزينة لعالم 2020 وخبر وفاة الزميلة نجوي قاسم بذبحة قلبية، حسب ما سمعنا … خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جدا برحيلها المفاجئ".

    وفي سياق متصل، نعى عدد كبير من الساسة والإعلاميين الإعلامية الراحلة، وكتب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، على حسابه في تويتر: "صدمة حقيقية ومحزنة، أن ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب، رافقت مشوار تلفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل أن تنتقل إلى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح، خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي، رحم الله نجوى قاسم وأحر التعازي لأسرتها وأسرة العربية – الحدث".

    ومن جانبه قال السفير السعودي لدى الإمارات، تركي الدخيل: "وداعا للصديقة الغالية الأستاذة نجوى قاسم… وداعا سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية… وداعا صديقة الجميع… رحمة الله عليك رحمة واسعة… إنا لله وإنا إليه راجعون".

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