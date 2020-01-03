"غوغل" يحتفل بذكراه... من هو العالم المصري نبيل علي

احتفل محرك البحث "غوغل" اليوم الجمعة، بذكرى ميلاد العالم المصري الراحل، نبيل علي، بوضع صورته على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني.

وأرفق عملاق محركات البحث، تصميما لجهاز حاسب آلي، وسط كلمة "غوغل" باللغة الإنجليزية، بجانب صورة نبيل على.

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جوجل Google يحتفي بذكرى ميلاد العالم المصري نبيل علي محمد



الراحل كان رائداً ومبتكراً في مجال اللغويات الحاسوبية، ساهمت ابتكاراته في دخول العالم العربي عصر المعلومات، خاصة من خلال البرامج التي مكنت الحواسيب من فهم اللغة العربية بصورة رقمية.



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وعلي حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران عام 1971، وعمل في القوات الجوية المصرية لمدة 12 عاما، قبل أن يتفرغ لاحقا للعمل في مجال الحاسوب.

وكان العالم المصري نبيل علي عبدالعزيز هو من قام بالعمل برمجيا حيث عمل مديراً لمشروع صخر للكمبيوتر، كما كان صاحب فكرة إنشائه ثم نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة صخر للبحوث والتطوير، كما عمل باحثاً متفرغاً في بحوث ثقافة المعلومات والذكاء الاصطناعي#اللغة_العربية #سعودي pic.twitter.com/B8JKyp7YLy — Saudi سعودي 🇸🇦 (@Saudi) December 21, 2018

ولد العالم المصري نبيل علي، في 3 يناير/ كانون الثاني، عام 1938 في القاهرة، ورحل عن عالمنا قبل أربعة أعوام، في 27 يناير/ كانون الثاني عام 2016 عن عمر ناهز 78 عاما، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام".

وأعلن "غوغل" أنه يحتفل بالذكرى الـ82 لميلاد الرائد المصري في مجال حوسبة اللغة العربية، الدكتور نبيل علي، مشيرا إلى أن أن ابتكارات العالم الراحل في مجال اللغويات الحاسوبية أسهمت في دخول العالم العربي عصر المعلومات، خاصة من خلال البرامج التي مكنت الحواسيب من فهم اللغة العربية بصورة رقمية.

نشر نبيل علي، خلال حياته المهنية، عدد من الكتب والأوراق العلمية والتقارير التقنية التي تدعم مجال عمله في حوسبة اللغات.

وعمل علي بواحد من المشروعات البارزة وهي برنامج "صخر" للبرمجيات واللغة العربية في ثمانينيات القرن الماضي.

وشاهم العالم المصري الراحل في مجال رقمنة اللغة العربية، ابتكار أول برنامج خاص بالقرآن الكريم، وتطوير قاعدة بيانات معجمية للغة العربية.

حصل نبيل علي على جائزة الملك فيصل السعودية عام 2012، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2007 جائزة أفضل كتاب في تحديات عصر المعلومات في 2003، وأفضل كتاب في فئة الدراسات المستقبلية عام 1994.