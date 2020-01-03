كان مقررا في يوليو المقبل... سيلين ديون تعلق على حفلها في لبنان

أعلنت لجنة مهرجانات "بيبلوس" الدولية عن إلغاء حفل الفنانة العالمية، سيلين ديون، الذي كان مقررا، في الصيف المقبل بلبنان.

ونشرت لجنة المهرجان في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أنه نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها لبنان، فإن اللجنة وسيلين ديون قررا إلغاء الحفل الذي كان مقررا له في 31 يوليو/تموز المقبل.

وذكرت اللجنة في بيانها أن هناك إجماعا بين لجنة مهرجانات "بيبلوس" الدولية وإدارة أعمال الفنانة العالمية، سيلين ديون، على قرار إلغاء حفلها في 31 يوليو/تموز المقبل، في واجهة بيروت البحرية.

ويشار إلى أن الصفحة الرسمية لمهرجانات بيبلوس الدولية قد نشرت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إعلانا ترويجيا جاء فيه: "أراكم قريبا في بيروت، سيلين".