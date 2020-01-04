المنتخب الأمريكي يتراجع عن إقامة معسكر تدريبي في قطر

تراجع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عن إقامة معسكر تدريبي في قطر، كان المقرر إقامته الشهر الجاري، وجاء القرار بسبب توتر أوضاع المنطقة.

وذكر الاتحاد في بيان، نقلته صحيفة واشنطن بوست، أنه "تم إلغاء المعسكر الذي كان يعتزم إقامته في الدوحة بدءا من الأحد وحتى 25 يناير/كانون الثاني الجاري"، وأرجع الاتحاد الأمريكي ذلك إلى "تطور الأوضاع في المنطقة".

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر أمس الجمعة، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترمب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصفية قائد فيلق القدس الخاصة في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في أعقاب قصف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، والذي أسفر عن مقتل جندي أمريكي.