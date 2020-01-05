تمثال إبراهيموفيتش يتعرض للتخريب مجددا... صورة

تعرض تمثال اللاعب، زلاتان إبراهيموفيتش، في مسقط رأسه للتخريب مجددا وأزيل من مكانه إلى خارج باحة ملعب مالمو في السويد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مخربين قاموا باقتلاع أنف التمثال قبل فترة عيد الميلاد لكن الهجوم مطلع هذا الأسبوع كان أعنف.

Vandals cut off nose of Zlatan Ibrahimovic’s statue in Malmo https://t.co/v3FFyRenGY via @IndianExpress pic.twitter.com/KSqC1loVJY — BCABA Network (@BcabaNetwork) December 31, 2019

ولم يتبق بقاعدة التمثال سوى القدمين بينما سقطت بقية الجسد على السور المحيط بالتمثال. وكُتبت عبارة "ابتعد عن هنا" على الأرض بالقرب من التمثال.

وبدأ إبراهيموفيتش مشواره في مالمو قبل أن يخوض مسيرة زاخرة بالألقاب في هولندا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا.