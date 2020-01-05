مصرع 8 مصريين فى حادث بالسعودية

وحسب صحيفة أخبار اليوم المصرية توفي 8 مصريين في حادث سير بالسعودية على طريق الرياض القصيم.

وأجرت أجهزة الأمن السعودية معاينة لموقع الحادث، وعملت السفارة المصرية بالسعودية على إنهاء أوراق دفنهم.

وتتابع الأجهزة الأمنية التحقيقات في الحادث لإنهاء الحصول على حقوق رب الأسرة من مكان عمله.

وتتكون الأسرة من عامل ووالدته و6 أبناء، من محافظة الغربية المصرية.